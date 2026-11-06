Budh Uday 2026: 10 नवंबर को तुला राशि में बुध का 'महा-उदय', 2 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बरसेगा पैसा

ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी और आर्थिक समृद्धि का कारक माना जाता है। 10 नवंबर 2026 को तुला राशि में बुध का उदय होना कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। इस गोचर से मुख्यतः 5 ऐसी राशियां हैं, जिन्हें आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष बात यह है कि जब बुध अस्त हुए थे, तब वे वक्री अवस्था में थे। तुला राशि में वे 13 नवंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, जिसके बाद मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह 02 दिसंबर 2026 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे।

1. वृषभ राशि (Taurus)

भाव: वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में उदित हो रहे हैं। ज्योतिष में छठे भाव में उदित बुध का गोचर अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है।

आर्थिक व करियर लाभ: इस अवधि में आपके धन का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी और व्यापार में मनमुताबिक सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य व मान-सम्मान: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी और समाज में आपका यश तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

अन्य क्षेत्र: शिक्षा और प्रेम संबंधों के मामले में भी स्थितियां आपके पूर्णतः अनुकूल रहेंगी।

2. कर्क राशि (Cancer)

भाव: कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और बारहवें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव (सुख व माता) में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि लाएगी।

संपत्ति व वाहन सुख: भूमि, भवन या वाहन की खरीद-बिक्री में लगे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। माता से पूरा स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा।

विदेश व दूरस्थ लाभ: यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें शानदार प्रगति होगी।

पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और घर में किसी शुभ समाचार का आगमन होगा।

3. कन्या राशि (Virgo)

भाव: कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, जो आपकी राशि में लग्न और दशम (कर्म) भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव (धन व वाणी) में उदित हो रहे हैं।

धन व धन संचय: दूसरे भाव में बुध का उदित होना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। अचानक धन लाभ और वस्त्र-आभूषण की प्राप्ति के योग बनेंगे।

वाणी व परामर्श क्षेत्र: यदि आप टीचिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया, लेखन या वाणी से जुड़े किसी क्षेत्र में हैं, तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

करियर व मान-सम्मान: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी और आपका सामाजिक कद मजबूत होगा।

4. धनु राशि (Sagittarius)

भाव: धनु राशि के जातकों के लिए बुध सातवें और दसवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव (लाभ) में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। यह गोचर आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक साबित होने वाला है।

करियर व व्यापार में बंपर उछाल: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। कारोबारियों के व्यापार का विस्तार होगा।

आय के नए स्रोत: आपकी नियमित आय में वृद्धि होगी और कमाई के नए साधन स्थापित होंगे।

आरोग्य व प्रतिष्ठा: स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपके मान-सम्मान में चार चांद लगेंगे।

5. मकर राशि (Capricorn)

भाव: मकर राशि वालों के लिए बुध छठे और नौवें भाव के स्वामी होकर दशम भाव (कर्म व पद-प्रतिष्ठा) में उदित हो रहे हैं।

कार्यक्षेत्र में तरक्की: नौकरी में पद-प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ेंगे। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

व्यापारिक सफलता: बिजनेस में नए अनुबंध और सौदे हासिल होंगे, जिससे मुनाफा बढ़ेगा।

विद्यार्थियों के लिए शुभ: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और परीक्षा में सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा।

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