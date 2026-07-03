मुख्यमंत्री योगी ने किया उत्कृष्ट किसानों का सम्मान सीएम ने किया आम महोत्सव-2026 की स्मारिका का विमोचन, वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यूपी का आम

Lucknow Aam Mahotsav: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आम महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों का सम्मान किया। सबसे पहले उन्होंने वाहन को हरी झंडी दिखाकर यूपी के आम को रवाना किया। मुख्य आयोजन में उन्होंने आम महोत्सव-2026 की स्मारिका का भी विमोचन किया। सीएम ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री के हाथों इनका हुआ सम्मान...

1- बसंत कुमार- ग्राम-रंडौल, सहारनपुर

2- आशा सिंह- ग्राम- महोतेपुर, सीतापुर

3- अचल कुमार मिश्र- ग्राम मेड़ईपुरवा, लखीमपुर खीरी

4- शैलेंद्र कुमार- ग्राम भानपुर, उन्नाव

5- गोपाल माहेश्वरी- ग्राम माधौपुरी, कासगंज

6- नर्वदेश्वर सिंह- ग्राम छबैला, गोरखपुर

7- अमरपाल सिंह- ग्राम अकबरपुर सादात, मेरठ

8- हर्षवर्धन त्यागी- ग्राम भदस्याना, हापुड़

9- सूर्यमणि यादव- ग्राम-विशुनपुर, हापुड़

10- मो. रेयान सिद्दीकी- अमरोहा

11- मेसर्स अवध नर्सरी- मलिहाबाद, लखनऊ

12- एससी शुक्ल- गोमती नगर, लखनऊ

13- उपेंद्र कुमार सिंह- नवीपनाह, मलिहाबाद लखनऊ

Edited by: Vrijendra Singh Jhala