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मुख्यमंत्री योगी ने किया उत्कृष्ट किसानों का सम्मान
सीएम ने किया आम महोत्सव-2026 की स्मारिका का विमोचन, वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यूपी का आम
Lucknow Aam Mahotsav: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आम महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों का सम्मान किया। सबसे पहले उन्होंने वाहन को हरी झंडी दिखाकर यूपी के आम को रवाना किया। मुख्य आयोजन में उन्होंने आम महोत्सव-2026 की स्मारिका का भी विमोचन किया। सीएम ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री के हाथों इनका हुआ सम्मान...
1- बसंत कुमार- ग्राम-रंडौल, सहारनपुर
2- आशा सिंह- ग्राम- महोतेपुर, सीतापुर
3- अचल कुमार मिश्र- ग्राम मेड़ईपुरवा, लखीमपुर खीरी
4- शैलेंद्र कुमार- ग्राम भानपुर, उन्नाव
5- गोपाल माहेश्वरी- ग्राम माधौपुरी, कासगंज
6- नर्वदेश्वर सिंह- ग्राम छबैला, गोरखपुर
7- अमरपाल सिंह- ग्राम अकबरपुर सादात, मेरठ
8- हर्षवर्धन त्यागी- ग्राम भदस्याना, हापुड़
9- सूर्यमणि यादव- ग्राम-विशुनपुर, हापुड़
10- मो. रेयान सिद्दीकी- अमरोहा
11- मेसर्स अवध नर्सरी- मलिहाबाद, लखनऊ
12- एससी शुक्ल- गोमती नगर, लखनऊ
13- उपेंद्र कुमार सिंह- नवीपनाह, मलिहाबाद लखनऊ
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप से जुड़ा एक वीडियो और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत में लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की संभावना बढ़ सकती है, और उपभोक्ताओं को 'शुद्ध पेट्रोल' और 'एथेनॉल पेट्रोल' अलग-अलग विकल्प के रूप में देने की मांग उठाई गई है।
RailOne App का बड़ा कमाल, AI बताएगा वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं
भारतीय रेलवे का डिजिटल टिकटिंग सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक हो गया है। वर्ष 1986 में शुरू हुई रेलवे आरक्षण प्रणाली में पिछले चार दशकों के दौरान कई छोटे-बड़े बदलाव हुए, लेकिन अब इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है। नई व्यवस्था से न केवल टिकट बुकिंग आसान हुई है, बल्कि इसकी क्षमता भी कई गुना बढ़ाई गई है।
2026 के 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, लंबी रेंज, दमदार फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस, खरीदने से पहले देखें पूरी List
अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे में सही स्कूटर चुनना आसान नहीं है। अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
मथुरा में मानसून की धमाकेदार एंट्री, पहली ही बारिश में शहर डूबा, नगर निगम के दावों की खुली पोल
उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ शुक्रवार को मथुरा में आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। महज कुछ मिनट की बारिश में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शहर की सड़कें डूब, जिसके चलते यहां की प्रमुख सड़कें, चौराहे और रेलवे अंडरपास जलमग्न हो गये। आम लोगों और दूर-दराज से मथुरा नगरी पहुंचे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
E20 पेट्रोल से माइलेज घटेगा या नहीं, क्या सच में आएंगी चींटियां और बीमा पर पड़ेगा असर? हरदीप सिंह पुरी ने बताई सचाई
भारत में ज्यादातर वाहन 2023 से पहले के हैं, जो E10 (10 फीसदी इथेनॉल) या शुद्ध पेट्रोल के लिए बने थे। ऐसे में लाखों कार मालिक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनपर ई20 या इससे आगे E85 या E100 थोपने की कोशिश की जा रही है। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीपसिंह पुरी ने सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) का जोरदार बचाव किया है।
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गुणवत्ता, विश्वास व वैश्विक मानकों पर खरा उतरे यूपी का आम : योगी आदित्यनाथ
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को आम महोत्सव-2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने स्टॉल्स का अवलोकन कर आम की 800 से अधिक प्रजातियों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि यूपी के किसानों का आम गुणवत्ता, विश्वास व वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी व ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी ध्यान देना होगा। तभी यह एक्सपोर्ट के लिए स्वीकार्य होगा। एक बाग आय के कई मॉडल के रूप में फल उत्पादन, प्रोसेसिंग, टूरिज्म, ऑर्गेनिक उत्पाद, मधुमक्खी पालन, खाद्य उद्योग और एक्सपोर्ट के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।