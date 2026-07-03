  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Is Mojtaba Khamenei undergoing plastic surgery in Russia
Written By Author डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (16:18 IST)

क्या रूस में मोजतबा खामेनेई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे है, अयातुल्ला की अंतिम विदाई से रहस्यमयी अनुपस्थिति से उठे सवाल?

Mojtaba Khamenei iran new supreme leader
Written By: डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (16:18 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (16:25 IST)
google-news
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम तय हो चुका है। छह दिनों तक चलने वाले इस राजकीय शोक समारोह में दुनिया के अनेक देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों और लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार समारोह में भारी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी होगी और तेहरान में करोड़ों लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पिछले कई महीनों से सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब है। वे अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं है। 

ईरान में धर्मगुरु की याद में ऐतिहासिक आयोजन में उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति असामान्य है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च नेता की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन इस असामान्य अनुपस्थिति को केवल सुरक्षा कारण मान लेना भी ठीक नहीं है। मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य,गुप्त उपचार और विदेश में मौजूदगी जैसी संभावनाओं  को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
 
ईरान इजराइल के संघर्ष के शुरुआती दिनों में कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों और खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि मोजतबा खामेनेई एक हमले में घायल हुए थे। कुछ अमेरिकी अधिकारियों के सार्वजनिक बयानों में भी उनके घायल होने का उल्लेख किया गया, जबकि ईरान ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। उनकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति आज भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। यहीं से एक दूसरा सवाल जन्म लेता है की यदि चोटें सामान्य नहीं थी, तो क्या उनका उपचार ईरान के बाहर कराया जा रहा है।

हाल के वर्षों में मॉस्को और तेहरान के बीच रक्षा, खुफिया, ऊर्जा और सामरिक सहयोग अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है। यदि किसी शीर्ष ईरानी नेता को अत्यधिक गोपनीय चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा की आवश्यकता हो,तो ईरान के लिए रूस से महफूज़ और कोई नहीं हो सकता। इस साल 13 मार्च को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि खामेनेई घायल हो गए थे और शायद उनका चेहरा भी बिगड़ गया था। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर युद्ध या विस्फोट के कारण गंभीर चोट लगे, तो पुनर्निर्माण या प्लास्टिक सर्जरी कई चरणों में की जा सकती है और पूर्ण पुनर्वास में कई महीने लग सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि अब तक न तो रूस ने और न ही ईरान ने यह स्वीकार किया है कि मोजतबा खामेनेई रूस में हैं या उनका वहाँ उपचार चल रहा है। इसी प्रकार चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी, गंभीर स्थायी चोट या विदेश में गुप्त चिकित्सा से जुड़े दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
 
रूस और ईरान अमेरिका के बढ़ते दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच एक-दूसरे के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, परमाणु तकनीक, खुफिया सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में भी गहरे संबंध स्थापित हो चुके हैं। रूस, ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में लंबे समय से सहयोग करता रहा है। सीरिया के गृहयुद्ध में भी दोनों देशों ने राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार का संयुक्त रूप से समर्थन किया और सैन्य समन्वय स्थापित किया था।

यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों की निकटता और बढ़ गई, जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध कड़े हुए और ईरान भी पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ड्रोन, मिसाइल तकनीक, वायु रक्षा प्रणालियों, संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ा है। इसके अलावा दोनों देशों ने पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने तथा उत्तर-दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे को विकसित करने पर भी जोर दिया है। जनवरी 2025 में दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने रक्षा,सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, परिवहन और प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा तैयार किया।

इस समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि मॉस्को और तेहरान अपने संबंधों को केवल सामयिक राजनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें दीर्घकालिक भू-राजनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसी मजबूत रणनीतिक रिश्ते के कारण समय-समय पर यह अटकलें भी सामने आती रही हैं कि यदि किसी शीर्ष ईरानी नेता को अत्यधिक गोपनीय सुरक्षा या विशेष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़े,तो रूस संभावित विकल्प हो सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से भी मोजतबा खामेनेई की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है। ईरान की व्यवस्था में सर्वोच्च नेता केवल धार्मिक प्रमुख नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतिम निर्णायक भी होते है। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति का लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से न दिखना स्वाभाविक रूप से अटकलों को जन्म देता है। फिलहाल मोजतबा खामेनेई का मामला तथ्यों से अधिक रहस्य और रणनीतिक गोपनीयता का विषय बना हुआ है। मोजतबा खामेनेई की सार्वजनिक अनुपस्थिति, उनके स्वास्थ्य को लेकर उठते सवाल और रूस-ईरान की घनिष्ठ साझेदारी ने अनेक संभावनाओं को जन्म अवश्य दिया है।
लेखक के बारे में
डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ).... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters

ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scootersअगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।

सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई

सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आईभारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Revolt Motors ने गुरुवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए रखी है। यह शुरुआती कीमत PM eDRIVE योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को शामिल करती है और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी।

पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटेंगे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया पूरा गणित

पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटेंगे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया पूरा गणितPetrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई गिरावट के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है।

दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तारTerror attack plot in Delhi foiled : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पंजाब से और एक दिल्ली से है। ये सभी आतंकवादी हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। इनके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर उन्हें पाकिस्तानी हैंडलरों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

PM Modi ने सनाए तकाइची को बताया 'छोटी बहन', भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौते

PM Modi ने सनाए तकाइची को बताया 'छोटी बहन', भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौतेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची (Sanae Takaichi) को अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा कि तकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इस अवसर पर भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

क्या रूस में मोजतबा खामेनेई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे है, अयातुल्ला की अंतिम विदाई से रहस्यमयी अनुपस्थिति से उठे सवाल?

क्या रूस में मोजतबा खामेनेई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे है, अयातुल्ला की अंतिम विदाई से रहस्यमयी अनुपस्थिति से उठे सवाल?ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम तय हो चुका है। छह दिनों तक चलने वाले इस राजकीय शोक समारोह में दुनिया के अनेक देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों और लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार समारोह में भारी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी होगी और तेहरान में करोड़ों लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पिछले कई महीनों से सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब है। वे अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं है।

लेट और कमजोर मानसून पर सरकार सतर्क, सीएम डॉ.मोहन यादव बोले, किसानों को कम पानी वाली फसलें अपनाने के लिए करें प्रेरित

लेट और कमजोर मानसून पर सरकार सतर्क, सीएम डॉ.मोहन यादव बोले, किसानों को कम पानी वाली फसलें अपनाने के लिए करें प्रेरितमानसून की लेट होने और अल्पवर्षा के पूर्वानुमान के मद्देजनर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को चुनौती नहीं, बल्कि बेहतर योजना, वैज्ञानिक खेती और समयबद्ध तैयारी के अवसर के रूप में लिया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं, ताकि प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पाकिस्‍तान में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 40 यात्रियों की मौत

पाकिस्‍तान में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 40 यात्रियों की मौतHorrific road accident in Pakistan : पाकिस्तान में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, बलूचिस्तान के शेरानी जिले के धनसार इलाके से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान की ओर जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण सड़क हादसे को लेकर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और अधिकारियों को घायलों के सर्वोत्तम इलाज का निर्देश दिया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का सख्त संदेश: 'दोषियों को मिले कड़ी सजा', करोड़ों रामभक्तों की आस्था का बताया सवाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का सख्त संदेश: 'दोषियों को मिले कड़ी सजा', करोड़ों रामभक्तों की आस्था का बताया सवालअयोध्या में रामलला मंदिर चढ़ावा चोरी होने की घटना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कड़ा बयान जारी किया। संघ ने कहा कि यह घटना केवल चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है।

'राम मंदिर के पैसे से विधायक-सांसद तोड़े जा रहे?' उद्धव ठाकरे का BJP पर बड़ा हमला, 5 जुलाई को 'राम रक्षा आंदोलन' का ऐलान

'राम मंदिर के पैसे से विधायक-सांसद तोड़े जा रहे?' उद्धव ठाकरे का BJP पर बड़ा हमला, 5 जुलाई को 'राम रक्षा आंदोलन' का ऐलानशिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर अब किसी और वजह से चर्चा में है। सांसदों और विधायकों को तोड़ा जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को 'ऑपरेशन' कहा जा रहा है। क्या भाजपा 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रही है?

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!टेक इंडस्ट्री में अपनी अनोखी पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) के दीवाने हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है।