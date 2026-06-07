रविवार, 7 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. us considers using iranian assets to compensate gulf allies amid rising middle east tensions
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: वॉशिंगटन/तेहरान , रविवार, 7 जून 2026 (08:42 IST)

ईरानी संपत्तियों से खाड़ी देशों को मुआवजा देने पर विचार कर रहा अमेरिका, तनाव के बीच बढ़ी हलचल

Iran US War 2026
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब ईरान की विदेशों में मौजूद संपत्तियों का इस्तेमाल खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करने पर विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत ईरानी हमलों से प्रभावित देशों को न केवल भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है, बल्कि पहले हुए नुकसान का भी मुआवजा दिया जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अधिकारियों को यह आकलन करने का निर्देश दिया है कि ईरान से जुड़े हमलों के कारण खाड़ी देशों को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और क्या ईरानी संपत्तियों का उपयोग उसकी भरपाई के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन-किन ईरानी परिसंपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव केवल अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई संपत्तियों तक सीमित नहीं है।

लेबनान में भी जारी है संघर्ष

 
सीजफायर के बावजूद क्षेत्र में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लेबनान की सेना के अनुसार, देश के दक्षिणी हिस्से में एक सैन्य वाहन पर इजरायली हमले में दो अधिकारियों समेत तीन सैनिकों की मौत हो गई। वहीं इजरायल ने कहा है कि वह इस घटना की जांच कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल मुआवजे के लिए करता है, तो इससे पहले से तनावपूर्ण अमेरिका-ईरान संबंधों में और अधिक कड़वाहट आ सकती है और पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है। 
 

युद्धविराम के बीच फिर बढ़ा सैन्य तनाव

 
यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम (सीजफायर) के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी है। शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य स्थित गोरुक और क़ेश्म द्वीप पर ईरानी तटीय रडार ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह कार्रवाई समुद्री मार्गों के लिए खतरा माने गए ईरानी ड्रोन को रोकने के बाद की गई।
 
इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें दागीं। कुवैती अधिकारियों के मुताबिक, सात बैलिस्टिक मिसाइलें आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरीं, जिससे कुछ भौतिक नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं बहरीन में सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि हमले अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए, जबकि अमेरिकी सेना का कहना है कि छह मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराया गया और एक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही।
 

बातचीत की कोशिशें जारी, पाकिस्तान निभा रहा मध्यस्थ की भूमिका

 
सैन्य तनाव के बावजूद कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को तेहरान पहुंचे, जहां वे पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के लिए विशेष संदेश लेकर गए। ईरानी मीडिया के अनुसार, दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
 
रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान अब भी विदेशों में जमी अपनी अरबों डॉलर की संपत्तियों तक पहुंच, तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी रणनीतिक स्थिति को लेकर आश्वासन चाहता है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने कहा था कि अमेरिका में फ्रीज किए गए लगभग 24 अरब डॉलर के ईरानी फंड की रिहाई किसी भी शांति समझौते का अहम हिस्सा होगी। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?Cockroach Janata Party Protest News : सीजेपी यानी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमकर धरना-प्रदर्शन किया। हजारों युवाओं और वामपंथी छात्र संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। करीब 5 घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, आज का प्रदर्शन तो सिर्फ़ एक ट्रेलर था। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने के लिए 7 दिनों का समय दे रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा।

ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा की चिट्ठी ने खोला राज

ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा की चिट्ठी ने खोला राजSourav Ganguly Yusuf Pathan News: पश्चिम बंगाल की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया, जब खेल के मैदान के दो सबसे बड़े दिग्गजों— 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' सौरव गांगुली और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक विवाद में घसीट लिया गया।

UN में पा‍किस्‍तान को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्‍मीर हमारा अभिन्न हिस्सा...

UN में पा‍किस्‍तान को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्‍मीर हमारा अभिन्न हिस्सा...भारत ने दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के बेबुनियाद दावों को बेनकाब किया है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तीसरे देश को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए हरीश ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी है।

कॉकरोच जनता पार्टी की हुंकार, हम कीड़े-मकोड़े नहीं जिंदा इंसान हैं, और क्या बोले दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी की हुंकार, हम कीड़े-मकोड़े नहीं जिंदा इंसान हैं, और क्या बोले दीपकेAbhijeet Deepke News: देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर शनिवार एक अभूतपूर्व राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले आज हजारों युवाओं और वामपंथी छात्र संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया।

क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका ने किया डिपोर्ट? MEA ने दिया बड़ा बयान

क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका ने किया डिपोर्ट? MEA ने दिया बड़ा बयानAbhijeet Dipke News in Hindi : दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है।

और भी वीडियो देखें

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमत

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमतआम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?Cockroach Janata Party Protest News : सीजेपी यानी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमकर धरना-प्रदर्शन किया। हजारों युवाओं और वामपंथी छात्र संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। करीब 5 घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, आज का प्रदर्शन तो सिर्फ़ एक ट्रेलर था। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने के लिए 7 दिनों का समय दे रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा।

यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित

यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरितUttar Pradesh news : केंद्रीय योजनाओं को योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर रही है। इसी क्रम में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सोलर दीदियों के सशक्तीकरण के लिए योगी सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शनिवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचालित एमएनआरई सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा द्वारा नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, 8वें वेतन की तैयारी में सरकार, जानिए कितना बढ़ेगा एरियर?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, 8वें वेतन की तैयारी में सरकार, जानिए कितना बढ़ेगा एरियर?8th Pay Commission News : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबर सामने आ रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम इन दिनों देश के विभिन्न शहरों में बैठकों के साथ बेहद तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन आयोग के समक्ष वेतन और भत्तों में सुधार के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव और मेमोरेंडम प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आयोग की विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की है।

ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा की चिट्ठी ने खोला राज

ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा की चिट्ठी ने खोला राजSourav Ganguly Yusuf Pathan News: पश्चिम बंगाल की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया, जब खेल के मैदान के दो सबसे बड़े दिग्गजों— 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' सौरव गांगुली और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक विवाद में घसीट लिया गया।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com