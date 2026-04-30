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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: तेहरान , गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (17:38 IST)

अमेरिका को ‘समुद्र की गहराई’ में रहने की चेतावनी, Hormuz पर ईरान का बड़ा प्लान, मोजतबा खामनेई का क्या है बयान

Mojtaba Khamenei iran new supreme leader
ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और इज़राइल के साथ जारी युद्ध के बीच फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के लिए एक 'नया अध्याय' आकार ले रहा है। नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि अमेरिका की गैरमौजूदगी में खाड़ी क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल होगा। राज्य टीवी के अनुसार, उन्होंने अपने लिखित संदेश में यह भी कहा कि तेहरान खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और जलमार्ग में दुश्मनों के दखल को समाप्त करेगा। खामेनेई ने दावा किया कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के नए प्रबंधन से खाड़ी देशों को शांति, विकास और आर्थिक लाभ मिलेगा।

क्या बोले खामेनेई?

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर मौजूद करोड़ों ईरानी, ईरान की पहचान, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं- जैसे नैनोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, परमाणु और मिसाइल शक्ति—को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं और उसकी रक्षा करेंगे।

उन्होंने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों की “एकमात्र जगह समुद्र की गहराई में है।” उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर से लालच और दुर्भावना के साथ आने वाले बाहरी लोगों का यहां कोई स्थान नहीं है। खामेनेई ने आगे कहा कि ईश्वर की मदद से फारस की खाड़ी का भविष्य अमेरिका के बिना होगा और यह क्षेत्र अपने लोगों की प्रगति, सुख और समृद्धि के लिए काम करेगा।

हॉर्मुज़ में तनाव से वैश्विक तेल व्यापार प्रभावित

28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका और इज़राइल का ईरान के साथ युद्ध फिलहाल गतिरोध की स्थिति में है और शांति वार्ताओं में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।  युद्धविराम के बावजूद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी सैन्य घेराबंदी जारी है, जिससे वैश्विक तेल और गैस व्यापार पर असर और गहरा गया है। Edited by : Sudhir Sharma
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