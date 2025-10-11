शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Clerics wife and two daughters found dead in Baghpat
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: बागपत , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (20:15 IST)

UP : बागपत में ट्रिपल मर्डर, इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या

Baghpat
जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में शनिवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बड़ी मस्जिद में रहने वाले इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की खून से लथपथ शव बरामद हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था कि एक साथ तीन कत्ल किसने और क्यों कर दिए? वारदात की जानकारी मिलते ही लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, पूरे गांव में मातम छा गया और हर किसी की आंखें नम हो उठीं।
 
दोघक थाना क्षेत्र स्थित बड़ी मस्जिद का इमाम इब्राहिम अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी रह रहा था। इब्राहिम की खुशियों को ग्रहण लग गया क्योंकि उसकी 30 वर्षीय पत्नी इसराना, 5 वर्षीय बेटी सोफिया और 2 वर्षीय सुमैया की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी।

मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के समय इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गया हुआ था। आज दोपहर करीब तीन बजे जब बच्चे रोज की तरह मस्जिद में पढ़ने पहुंचे तो घर के अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। फर्श पर पत्नी और दोनों बच्चियों के शव खून से सने पड़े थे। यह खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। 
सूचना मिलते ही एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण चौहान और सीओ विजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित करते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तीनों का मर्डर गला रेतकर हत्या किया गया है। 
 
घटना मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों में गहरा आक्रोश था कि इमाम के परिवार का इस तरह काम तमाम करने वाला कौन है, उस गुनहगार का पता चलने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस से ग्रामीणों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक के बाद तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। 
 
घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नेथानी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बागपत के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्दी से जल्दी इस हत्याकांड की तह तक पहुंचे और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजें। एसपी सूरज राय के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं जो हरसंभव एंगल से जांच में जुटी हैं कि क्या कोई पारिवारिक विवाद है, लूटपाट या कोई अन्य रंजिश।
 
 इमाम इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव का निवासी है और पिछले 4 वर्षों से गांगनौली की बड़ी मस्जिद में रह परिसर में रह रहा है, मृतक इसराना बच्चो को पढ़ाने का काम करती थी, इसलिए आज जब पढ़ने के लिए इसराना के घर पहुंचे तो उनकी चीख  निकल गई। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

और भी वीडियो देखें

दीपोत्सव में झलकेगा विकास का उजियारा, योगी सरकार की योजनाओं से निखरेगी अयोध्या

दीपोत्सव में झलकेगा विकास का उजियारा, योगी सरकार की योजनाओं से निखरेगी अयोध्याDeepotsav 2025 in Ayodhya: रामनगरी अयोध्या केवल आस्था की धरती नहीं, बल्कि अब यह विकास और विरासत का संगम बन चुकी है। इस बार के नौवें दीपोत्सव में योगी सरकार की विकास दृष्टि भी दीपों की तरह चमकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को वैश्विक तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक भव्य परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया है।

जनशिकायतों के निस्तारण में देवीपाटन मंडल अव्वल, मीरजापुर मंडल दूसरे स्थान पर

जनशिकायतों के निस्तारण में देवीपाटन मंडल अव्वल, मीरजापुर मंडल दूसरे स्थान परPublic Grievances Disposal in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी से जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी आई है। योगी सरकार के आईजीआरएस पोर्टल से शिकायतों के समाधान में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय भी मिल रहा है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों और तकनीकी उपायों को अपनाकर शिकायतों के निस्तारण को सुनिश्चित किया है।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

पराली को लेकर सीएम योगी सख्त, शून्य घटनाओं का लक्ष्य तय

पराली को लेकर सीएम योगी सख्त, शून्य घटनाओं का लक्ष्य तयCM Yogi strict on stubble burning: उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पराली जलाने की घटनाओं को ‘शून्य’ किया जाए।

92000 से अधिक मिनीकिट देकर किसानों को समृद्ध करेगी योगी सरकार

92000 से अधिक मिनीकिट देकर किसानों को समृद्ध करेगी योगी सरकारUttar Pradesh Agriculture Department: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों के लिए निरंतर अनेक प्रोत्साहन योजना व अनुदान कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में रबी फसल के मद्देनजर योगी सरकार किसानों को 92 हजार से अधिक मिनीकिट देकर समृद्ध करेगी।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com