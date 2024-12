UP : बागपत की अनोखी शादी, घोड़ी पर सवार दुल्हन पहुंची दूल्हे के द्वार, महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश

gst on cigarettes tobacco aerated beverages may be hiked gst council decision : जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को अनुशंसा की।