प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

Prime Minister Narendra Modi has received honors so far: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 9 जून को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ से नवाजा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें इतने देशों ने सम्मानित किया है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहर नेहरू को भी सम्मान मिल चुके हैं। पंडित नेहरू को तो 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार मिला नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की यात्रा में ही 4 देशों ने उन्हें सम्मानित किया। नामीविया से पहले उन्हें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राजील में सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। आइए जानते हैं अब किन-किन देशों ने दिए प्रधानमंत्री को मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान...

ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस (Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis) – नामीबिया (जुलाई 2025)

ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस (Grand Collar of the National Order of the Southern Cross) – ब्राजील (जुलाई 2025)

ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो (Order of the Republic of Trinidad and Tobago) – त्रिनिदाद और टोबैगो (जुलाई 2025)

ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना (Officer of the Order of the Star of Ghana) – घाना (जुलाई 2025)

ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III (Grand Cross of the Order of Makarios III) – साइप्रस (जून 2025)

मित्र विभूषण पुरस्कार (Mitra Vibhushana Puraskara) – श्रीलंका (अप्रैल 2025)

ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार एंड की ऑफ़ द इंडियन ओशन (Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean) – मॉरीशस (मार्च 2025)

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर (Order of Mubarak Al-Kabeer) – कुवैत (दिसंबर 2024)

ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस (Order of Excellence) – गुयाना (नवंबर 2024)

मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस (Honorary Order of Freedom of Barbados) – बारबाडोस (नवंबर 2024)

ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर (Grand Commander of the Order of the Niger) – नाइजीरिया (नवंबर 2024)

डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर (Dominica Award of Honour) – डोमिनिकन गणराज्य (नवंबर 2024)

ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो (Order of the Druk Gyalpo) – भूटान (मार्च 2024)। इसकी घोषणा 2021 में की गई थी।

ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर (Grand Cross of the Order of Honour) – ग्रीस (अगस्त 2023)

ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर (Grand Cross of the Legion of Honour) – फ्रांस (जुलाई 2023)

कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी (Companion of the Order of Fiji) – फिजी (मई 2023)

ग्रैंड कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू (Grand Companion of the Order of Logohu) – पापुआ न्यू गिनी (मई 2023)

ऑर्डर ऑफ नाइल (Order of the Nile) – मिस्र (जून 2023)

एबाकल अवार्ड (Ebakl Award) – रिपब्लिक ऑफ पलाऊ (मई 2023)

लीजन ऑफ मेरिट (Legion of Merit) – संयुक्त राज्य अमेरिका (दिसंबर 2020)

ऑर्डर ऑफ जायद (Order of Zayed) – संयुक्त अरब अमीरात (अप्रैल 2019)

ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू (Order of St. Andrew) – रूस (अप्रैल 2019)

ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन (Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddin) – मालदीव जून 2019)

किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस (King Hamad Order of the Renaissance) – बहरीन (अगस्त 2019)

ऑर्डर ऑफ अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद (Order of Abdulaziz Al Saud) – सऊदी अरब (अप्रैल 2016)

स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान (State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan) – अफगानिस्तान (4 जून

ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन (Grand Collar of the State of Palestine) – फिलिस्तीन (फरवरी 2018)

मोदी को मिले अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान



चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड (Champions of the Earth Award) – संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) (अक्टूबर 2018)

सियोल शांति पुरस्कार (Seoul Peace Prize) – सियोल शांति पुरस्कार सांस्कृतिक फाउंडेशन (अक्टूबर 2018)

ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड (Global Energy and Environment Leadership Award) – CERAWeek

ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड (Global Goalkeepers Award) – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (सितंबर 2019)

फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड (Philip Kotler Presidential Award) – वर्ल्ड मार्केटिंग समिट

डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट (Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment) – एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज / वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी (संयुक्त रूप से)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala