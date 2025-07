गड्ढे में गुरुग्राम! पहली बारिश में ही 100 करोड़ के फ्लैट्स का भी हाल बेहाल, सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब

#WATCH | Haryana: Severe waterlogging witnessed in several parts of Gurugram, as the city continues to receive heavy rain.



(Visuals from Sheetla Mata Road) pic.twitter.com/1x42534NOk — ANI (@ANI) July 9, 2025

#WATCH | A truck has been stuck in a ditch at Gurugram's Southern Peripheral Road since last night. The ditch was formed when a part of the road caved in while the truck was travelling on it. pic.twitter.com/8qZbpQ9gWf

This is sheetla Mata road and was best Venice channel of #Gurugram #Gurgaon last night.

The road has had most revamp plans and hundreds of crores have been spent on it. Interestingly while swanky street lamps have been Installed drainage failed to find a place on priority list.… pic.twitter.com/GEfu2SGgZk — Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) July 10, 2025

Who needs #Disneyland when entire city becomes a free water park every #GurgaonRains . This is OG #Gurgaon #Gurugram giving you free adventure rides. Get your vehicle and plunge to have real adrenaline rush from maneuvering potholes,traffic and these rivers. @cmohry… pic.twitter.com/de6BKfJjJ3

— Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) July 9, 2025

हरियाणा की 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम एक बार फिर मानसून की पहली बारिश में ही स्मार्ट सिटी के तमगे से फिसल कर गड्ढों में गिर गई। करोड़ों रुपये के लग्जरी अपार्टमेंट्स और हाई-राइज टावर्स वाले इलाकों में नाले जैसा पानी, बेसमेंट में बाढ़ और सड़कों पर गड्ढों ने रहवासियों की नींद उड़ा दी।हरियाणा का चमचमाता स्मार्ट सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से मानसून की पहली ही बारिश में गड्ढों और जलजमाव में डूब गया। शहर के कई पॉश इलाकों में जहां करोड़ों की कीमत वाले फ्लैट्स और लग्ज़री अपार्टमेंट्स हैं, वहां भी सड़कों पर नदी जैसा बहाव और डूबे हुए बेसमेंट ने लोगों की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया।DLF, Sushant Lok, Golf Course Road जैसे हाई-प्रोफाइल इलाकों में रहने वाले लोग भी इस बार अपने घरों में पानी घुसने से बच नहीं पाए। करोड़ों की कीमत वाले अपार्टमेंट्स के निवासी बाढ़ की तरह घुसे पानी को बाल्टी और पंप से निकालते नज़र आए।IFFCO चौक, साइबर सिटी, NH-48, और राजीव चौक जैसे ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर भारी जलभराव से किलोमीटरों लंबा जाम लगा रहा। कई जगहों पर गड्ढे इतने बड़े हो गए कि लोग अपनी गाड़ियों सहित गिरते देखे गए।बारिश के बाद #GurugramRains और #UrbanFail ट्रेंड करने लगे।@_urban_gyani"100 करोड़ के फ्लैट का सपना देखा था, अब पावर कट, कीचड़ और गड्ढों के साथ जी रहे हैं। DLF का मतलब अब 'डेली लीकिंग फ्लैट' हो गया है!"@ritikasharmarealty"गोल्फ कोर्स रोड झील में तब्दील! हाई-एंड प्रॉपर्टी और हालत झुग्गियों से भी बदतर। ये है न्यू इंडिया का स्मार्ट शहर?"@vinodkagurgaon"DLF फेस 3 में बोटिंग शुरू हो गई है। बोट रेंटल अभी पावर बैकअप से बेहतर काम कर रही है।"@iamneerajrawat"अगर बारिश के बाद आपका बेसमेंट स्विमिंग पूल में बदल जाए, तो समझिए आप गुरुग्राम में हैं।": IFFCO चौक, NH-48, साइबर सिटी, पालम विहार, सेक्टर 56-57 जैसे इलाके जलबंदी में फंस गए। सड़कें गायब, गड्ढे इतने गहरे कि कई कारें उसमें धंसीं। कुछ जगहों पर लोग खुद गड्ढों के पास बोर्ड लगाकर लोगों को सावधान कर रहे हैं — “यहां सड़क नहीं, पानी है।”कई यूजर्स ने डूबे फ्लैट्स, फंसी गाड़ियां और गड्ढों में गिरती बाइक के वीडियो भी साझा किए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं।नगर निगम गुरुग्राम (MCG) के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बारिश औसत से कहीं ज्यादा हुई, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि लोगों का कहना है कि यही कहानी हर साल दोहराई जाती है, लेकिन न तो सीवर व्यवस्था सुधरती है, न ही ड्रेन की सफाई होती है।शहरी विकास योजनाओं में नींव से लेकर योजना तक खामी है। वॉटर ड्रेन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, और प्रोजेक्ट क्लियरेंस में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिए बिना गुरुग्राम को 'स्मार्ट' बनाना सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएगा।Edited By: Navin Rangiyal