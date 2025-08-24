रविवार, 24 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , रविवार, 24 अगस्त 2025 (07:55 IST)

Weather Update : राजस्थान में कोटा से बूंदी तक बाढ़ से हालात, जानिए कैसा है देश का मौसम?

rain
Weather Update : जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है।
 
राजस्थान में कई स्थानों पर बाढ़ से हालात : भारी बारिश से कोटा, बूंदी, टोंक और सवाई माधौपुर में बाढ़ से हालात बन गए हैं। जयपुर में भी लगातार बारिश से जलभराव हो गया।  बूंदी में पानी के तेज बहाव में बहने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि एक खेत में टिन शेड की दीवार गिरने से भी एक महिला मनभरबाई की जान चली गई। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 
 
बंगाल के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट :  दक्षिण बंगाल में बने चक्रवातीय परिसंचरण ने निम्न दबाव का रूप ले लिया है। राज्य में भारी बारिश की आशंका के चलते 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
 
झारखंड में क्या है बारिश का हाल : बंगाल में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब झारखंड की ओर बढ़ रहा है। यहां कई जिलों में शनिवार को भारी बारिश हुई। राज्य में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। मौसम विभाग ने झारखंड के पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
 
दिल्ली में कैसा है मौसम : दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को हुई तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।
 
ओडिशा में भी बारिश का दौर जारी : ओडिशा में शनिवार को भारी बारिश की वजह से कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम के नए पैटर्न से यहां अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।
 
उत्तराखंड में अलर्ट : उत्तराखंड में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में गरज के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को अगले 24 से 72 घंटों तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है।
edited by : Nrapendra Gupta 
किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने क्यों किया स्पेशल प्रोटेक्शन लेने से इनकार?

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का था

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIR

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदो

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित किया

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

राजा रघुवंशी की हत्या का सोनम को नहीं है अफसोस, तीनों हत्यारे मांग रहे हैं जहर, नहीं आ रही नींद

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

