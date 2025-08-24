किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने क्यों किया स्पेशल प्रोटेक्शन लेने से इनकार? रिजिजू का तंज, राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं

Kiren Rijiju on PM Modi : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में संसद में पेश किए गए संविधान संशोधन बिल से प्रधानमंत्री को बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। लेकिन उन्होंने इस पर खुद ही असहमति जता दी और कहा कि प्रधानमंत्री भी नागरिक है और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ALSO READ: महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादा

इस बिल में 5 साल की जेल की सजा पाए या 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को पद से स्वत: बर्खास्त करने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्यों से जुड़े सभी मंत्री शामिल है। इस बिल से विपक्ष खासा नाराज है।

रिजिजू ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री को इस प्रविधान से बाहर रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी ने ये सुनते ही इससे इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीएम हमारी पार्टी के हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेंगा। नैतिकता का कुछ मतलब भी होना चाहिए। अगर विपक्ष के नेताओं ने नैतिकता को ध्यान में रखा होता, तो वे इस बिल का स्वागत करते।

राहुल गांधी जी को सुधारना मेरी बस की बात नहीं है!

I feel sorry for many brilliant Congress MPs, who are capable of speaking for their constituencies and the country! https://t.co/EAC6WHUvnY pic.twitter.com/kuptkfeJVt — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 23, 2025 राहुल पर क्या बोले रिजिजू : मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं और देश विरोधी ताकतों से मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुधारना मेरी बस की बात नहीं है। भारत के सभी लोगों को सतर्क रहना ही होगा। : मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं और देश विरोधी ताकतों से मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुधारना मेरी बस की बात नहीं है। भारत के सभी लोगों को सतर्क रहना ही होगा।

