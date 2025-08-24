रविवार, 24 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Kiren Rijju tells, why PM Modi refused to take special protection
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 24 अगस्त 2025 (08:48 IST)

किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने क्यों किया स्पेशल प्रोटेक्शन लेने से इनकार?

रिजिजू का तंज, राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं

kiren rijiju
Kiren Rijiju on PM Modi : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में संसद में पेश किए गए संविधान संशोधन बिल से प्रधानमंत्री को बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। लेकिन उन्होंने इस पर खुद ही असहमति जता दी और कहा कि प्रधानमंत्री भी नागरिक है और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ALSO READ: महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादा
 
इस बिल में 5 साल की जेल की सजा पाए या 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को पद से स्वत: बर्खास्त करने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्यों से जुड़े सभी मंत्री शामिल है। इस बिल से विपक्ष खासा नाराज है।
 
रिजिजू ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री को इस प्रविधान से बाहर रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी ने ये सुनते ही इससे इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए।
 
उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीएम हमारी पार्टी के हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेंगा। नैतिकता का कुछ मतलब भी होना चाहिए। अगर विपक्ष के नेताओं ने नैतिकता को ध्यान में रखा होता, तो वे इस बिल का स्वागत करते।
 
गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए गए थे। लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। ALSO READ: कोई ठहराव नहीं, कोई अंतिम पड़ाव नहीं, नेशनल स्पेस पर क्या बोले पीएम मोदी?
 
राहुल पर क्या बोले रिजिजू : मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं और देश विरोधी ताकतों से मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुधारना मेरी बस की बात नहीं है। भारत के सभी लोगों को सतर्क रहना ही होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्तिआंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का था

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का थाविपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा- भारत में लोकतंत्र का अभाव, संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIR

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIRTejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे।

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदो

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदोForeign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : राजस्थान में कोटा से बूंदी तक बाढ़ से हालात, जानिए कैसा है देश का मौसम?

Weather Update : राजस्थान में कोटा से बूंदी तक बाढ़ से हालात, जानिए कैसा है देश का मौसम?Weather Update : जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है।

Pakistan से नजदीकी पर जयशंकर की US को नसीहत, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर दिया दो टूक जवाब

Pakistan से नजदीकी पर जयशंकर की US को नसीहत, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर दिया दो टूक जवाबभारत के साथ टैरिफ को लेकर थोड़े तनाव के बीच अमेरिका पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा है। भारत के रूस से तेल खरीदने से भी अमेरिका नाराज है। इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका को पाकिस्तान का इतिहास याद दिलाते हुए नसीहत दी है।

महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादा

महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताते हुए शनिवार को कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुधार जारी रखेगी। मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी की वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार प्रक्रिया इस दिवाली से पहले पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जीएसटी कानून सरल हो जाएगा और कीमतें कम होंगी।

CM रेखा गुप्ता अटैक केस में नया खुलासा, हमलावर राजेशभाई खिमजी के दोस्त ने क्या बताया

CM रेखा गुप्ता अटैक केस में नया खुलासा, हमलावर राजेशभाई खिमजी के दोस्त ने क्या बतायादिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति का उसके दोस्त से आमना-सामना कराया है, जिसने (दोस्त) कथित तौर पर आरोपी को पैसे भेजे थे। पुलिस ने बताया कि हमलावर राजेशभाई खिमजी (41) के दोस्त की पहचान तहसीन के रूप में हुई है। तहसीन को शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया।

स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरल

स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरलMeerut Uttar Pradesh News : मेरठ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर से एक अजीबोगरीब और खतरनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक स्पाइडरमैन की तरह कपड़े पहनकर ऊंची इमारत पर चढ़ गया और खतरनाक स्टंट करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर स्टंट करने वाले रीलबाज को थाना देहली गेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com