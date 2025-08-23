शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Chief Ministers Hold Over Rs 1,600 Crore In Assets Chandrababu Naidu Leads With Rs 931 Crore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (21:03 IST)

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

politician
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।
किस मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति 
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति हैं। मुख्यमंत्रियों द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दायर हलफनामों पर आधारित एडीआर की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। बनर्जी के पास सिर्फ 15.38 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास किसी भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति नहीं है। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के पास 55.2 लाख रुपए की संपत्ति हैं। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 1.54 करोड़ की संपत्ति हैं। ADR की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम की औसत संपत्ति 54.42 करोड़ रुपए है। इन मुख्यमंत्रियों में से दो सीएम अरबपति हैं। 
 
नायडू के पास ‘हेरिटेज फूड्स लिमिटेड’ में कोई शेयर नहीं है। उत्पाद की खुदरा विक्रेता ‘हेरिटेज फूड्स लिमिटेड’ की स्थापना 1992 में मात्र 7,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी जो 1994 में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुई थी। नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी नारा के पास कंपनी की 24.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसे आंध्र के मुख्यमंत्री की संपत्ति में गिना जाता है।
 
नारा परिवार (प्रवर्तक) के पास हेरिटेज फूड्स का कुल 41.3 प्रतिशत हिस्सा है, जिसका पूंजीगत बाजार मूल्य 1995 के मात्र 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,381 करोड़ रुपए हो गया है (बीएसई पर शुक्रवार को शेयरों के बंद होने के भाव के आधार पर)। जून 2024 के दौरान पूंजीगत बाजार मूल्य अपने अब तक के उच्चतम स्तर 6,755 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिसमें 1,81,907 शेयरधारक थे जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है।
 
संदर्भ को समझाते हुए हेरिटेज फूड्स के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी विशुद्ध रूप से डेयरी उत्पादों की खुदरा विक्रेता है और बुनियादी ढांचे जैसे किसी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (सांठगांठ वाले पूंजीवाद) क्षेत्र में नहीं है।
 
एक खुदरा कंपनी, जिसे कोई सरकारी सब्सिडी या अन्य सहायता नहीं मिलती, तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके उत्पादों को जनता द्वारा स्वीकार किया जाए। और यह कंपनी तब स्थापित हुई थी जब नायडू केवल एक विधायक थे। कंपनी के ‘स्टॉक एक्सचेंजों’ में सूचीबद्ध होने के काफी समय बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त आंध्रप्रदेश में नायडू का गृह जिला चित्तूर राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जिला था।
हेरिटेज ने 1993 में अपना परिचालन शुरू किया और अगले वर्ष आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाया। यह 54 गुना अधिक अभिदानित हुआ और इसके शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुए। आईपीओ से 6.50 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। अपने परिचालन के पहले वर्ष के दौरान, हेरिटेज फूड्स ने 1.60 करोड़ रुपए के निवेश से चित्तूर में अपनी पहली दूध शीतलन इकाई स्थापित की। उन्होंने बताया कि इसने प्रतिदिन 19,000 लीटर दूध का प्रसंस्करण किया और अपने परिचालन के पहले वर्ष में 4.36 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि इसका लाभ (पीएटी) 19 लाख रुपए था।
 
कंपनी का कारोबार वित्त वर्ष 2000 (अप्रैल 1999 से मार्च 2000 वित्तीय वर्ष) तक 100 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2008 तक 500 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2011 तक 1,000 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2016 तक 2,000 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2023 तक 3,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 तक 4,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। कंपनी की कुल संपत्ति 9.99 करोड़ रुपए (1994) से बढ़कर 972 करोड़ रुपए (2025) हो गई।
 
भुवनेश्वरी के नेतृत्व में ‘हेरिटेज फूड्स’ ने अन्य राज्यों में भी विस्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि 9 राज्यों के लगभग तीन लाख डेयरी किसान इस कंपनी से जुड़े हैं। हेरिटेज दूध और दुग्ध उत्पाद अब 17 राज्यों में उपलब्ध हैं। ‘हेरिटेज फूड्स’ भारत में डेयरी क्षेत्र के उल्लेखनीय विकास में एक गौरवशाली भागीदार है, जो 1997 से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मेरठ में महिला से 3 सेकंड में लूटी चेन, पुलिस ने 24 घंटे में CCTV की मदद से पकड़े लुटेरे

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्तिआंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का था

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का थाविपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा- भारत में लोकतंत्र का अभाव, संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIR

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIRTejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे।

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदो

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदोForeign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता।

और भी वीडियो देखें

महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादा

महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताते हुए शनिवार को कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुधार जारी रखेगी। मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी की वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार प्रक्रिया इस दिवाली से पहले पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जीएसटी कानून सरल हो जाएगा और कीमतें कम होंगी।

CM रेखा गुप्ता अटैक केस में नया खुलासा, हमलावर राजेशभाई खिमजी के दोस्त ने क्या बताया

CM रेखा गुप्ता अटैक केस में नया खुलासा, हमलावर राजेशभाई खिमजी के दोस्त ने क्या बतायादिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति का उसके दोस्त से आमना-सामना कराया है, जिसने (दोस्त) कथित तौर पर आरोपी को पैसे भेजे थे। पुलिस ने बताया कि हमलावर राजेशभाई खिमजी (41) के दोस्त की पहचान तहसीन के रूप में हुई है। तहसीन को शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया।

स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरल

स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरलMeerut Uttar Pradesh News : मेरठ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर से एक अजीबोगरीब और खतरनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक स्पाइडरमैन की तरह कपड़े पहनकर ऊंची इमारत पर चढ़ गया और खतरनाक स्टंट करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

MP में मिला खनिजों का खजाना, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुए 56 हजार 414 करोड़ के MOU, क्या बोले CM डॉ. यादव

MP में मिला खनिजों का खजाना, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुए 56 हजार 414 करोड़ के MOU, क्या बोले CM डॉ. यादवमध्यप्रदेश के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। राज्य को आज खनिज में 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ युवाओं-महिलाओं और गरीब वर्ग को रोजगार मिलेगा। दरअसल, कटनी में 'मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0' का आयोजन किया गया।

पंजाब के CM भगवंत मान तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

पंजाब के CM भगवंत मान तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि होंगेChief Minister Bhagwant Singh Mann News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद विल्सन ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से इस विशेष समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com