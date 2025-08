झारखंड के शिक्षा मंत्री के सिर में लगी चोट, विमान से दिल्ली ले जाएंगे

Encounter with security forces in Kulgam: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कुलगाम (Kulgam) जिले में सुरक्षाबलों के साथ शनिवार को मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ रात में शुरू हुई थी। सुरक्षाबलों (security forces) को आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी और उन्होंने दक्षिण कश्मीर जिले के अखल के वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया।