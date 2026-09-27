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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Sunday, 27 September 2026 (13:32 IST)

Bank Strike 2026 : रविवार को आज क्यों खुले हैं बैंक? ग्राहकों के लिए जानना जरूरी, RBI ने लिया बड़ा फैसला

Banks Open Today Sunday
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 27 Sep 2026 (13:35 IST)
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अगर आप सोच रहे हैं कि रविवार यानी 27 सितंबर को बैंक क्यों खुले हैं, तो इसकी वजह प्रस्तावित बैंक हड़ताल है। सरकार ने ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाओं में होने वाली संभावित परेशानी से बचाने के लिए रविवार को बैंक शाखाएं खोलने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को खोलने की मंजूरी दी है। यानी आज इन बैंकिंग सुविधाओं पर सामान्य रूप से कामकाज होगा।

 

आज कौन-कौन से बैंक खुले हैं?

सरकार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) रविवार को खुले रहेंगे और सामान्य तरीके से काम करेंगे। इसका उद्देश्य प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए अतिरिक्त दिन उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि बैंक ग्राहकों की सुविधा और हित उसकी प्राथमिकता है। बैंक यूनियनों से भी प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की गई है।
 

बैंक रविवार को क्यों खुले हैं?

 
दरअसल, United Forum of Bank Unions (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल सप्ताहांत की छुट्टियों के तुरंत बाद होने वाली है।
 
ऐसे में रविवार को बैंक खोलने का फैसला ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाओं से दूर रहने की स्थिति से बचाने के लिए किया गया है।
 

महीने के अंत में बैंक हड़ताल से क्यों बढ़ सकती है परेशानी?

 
प्रस्तावित हड़ताल ऐसे समय हो रही है जब 30 सितंबर को बैंकों का छमाही समापन भी होना है। इस दौरान बैंकिंग व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, जिनमें खातों का मिलान (Reconciliation), प्रावधान (Provisioning), ट्रेजरी और बाजार से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।
 
ऐसे में बैंकिंग सेवाओं में लगातार व्यवधान से इन कार्यों पर असर पड़ सकता है। रविवार को बैंक खोलने के फैसले से ग्राहकों को पहले ही एक अतिरिक्त कार्यदिवस मिल जाएगा।
 

बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल?

 
बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना और Performance Linked Incentive (PLI) योजना वापस लेना शामिल है।
 
सरकार का कहना है कि यूनियनों के साथ बातचीत के बाद PLI योजना को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला किया जा चुका है। हालांकि, पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह की मांग पर अभी विचार चल रहा है।
 

ग्राहकों के लिए आज क्या मतलब है?

  • 27 सितंबर रविवार को बैंक खुले हैं।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे।
  • बैंक शाखाओं, कार्यालयों और संबंधित बैंकिंग सुविधाओं के संचालन की व्यवस्था की गई है।
  • प्रस्तावित 28-30 सितंबर की हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
  • जरूरी बैंकिंग काम है तो आज उपलब्ध अतिरिक्त बैंकिंग दिवस का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • हालांकि, किसी विशेष शाखा की स्थानीय व्यवस्था अलग हो सकती है, इसलिए जाने से पहले बैंक की शाखा-विशिष्ट सूचना देख लेना उपयोगी रहेगा।
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