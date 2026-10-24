हाईकोर्ट से झटके के बाद भी नेहा बोरा अड़ीं, पीस बॉन्ड पर नहीं करेंगी साइन, बताई बड़ी वजह

Neha Bora Peace Bond Notice: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के सिलसिले में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी 'पीस बॉन्ड' नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बावजूद नेहा बोरा ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में पीस बॉन्ड पर दस्तखत नहीं करेंगी। उनका कहना है कि यह कदम नागरिकों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

हालांकि, 23 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और एसईएम के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एसईएम के पास यह नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त और विधिक आधार थे तथा यह निर्णय केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था।

क्या कहा नेहा बोरा ने?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नेहा बोरा को बीते 16 अक्टूबर को उस समय निवारक हिरासत में लिया गया था, जब वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में शामिल होने जा रही थीं। हालांकि, अगले ही दिन 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी कर नेहा बोरा को निर्देश दिया था कि वह जांच प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरें और एक जमानतदार पेश करें।

कौन हैं नेहा बोरा?

नेहा बोरा वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की प्रमुख और वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह छात्रों के अधिकारों, शैक्षणिक मुद्दों और सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर मुखरता से आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं। हाल के दिनों में नेहा बोरा SIR में हुई कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के खिलाफ आयोजित विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े आंदोलनों में लगातार हिस्सा लेने के कारण वे अक्सर चर्चा में रहती हैं।