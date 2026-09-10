बैंक स्ट्राइक से सितंबर में बिगड़ सकता है कामकाज का शेड्यूल, जानिए कब-कब हड़ताल पर हैं कर्मचारी
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशभर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी 11 सितंबर को हड़ताल पर हैं। इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और फिर रविवार है। इस तरह लगातार 3 दिन देशभर में बैंकों का काम प्रभावित हो सकता है। ALSO READ: सोचा था iPhone 18 प्रो आएगा तो 17 सस्ता होगा, Apple ने उल्टा बढ़ा दी कीमत, बने Memes
इसी तरह हड़ताल की वजह से 26 से 30 सितंबर तक भी बैंकों का काम प्रभावित हो सकता है। 26 से 28 सितंबर तक बैंक कर्मचारी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इसके एक दिन पहले चौथा शनिवार और रविवार है। इन 5 दिनों में भी बैंकों का काम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
क्या है हड़ताली बैंककर्मियों की मांग?
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) ने अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। यूनियनों की मुख्य मांगों में हफ्ते में 5 दिन बैंकिंग और परफॉर्मेंस इंसेंटिव की समीक्षा शामिल है। बैंक कर्मी एनपीएस की जगह ओपीएस के साथ ही खाली पद भरने और ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। ALSO READ: क्या मानवता के लिए गंभीर खतरा बना रहा है एआई, एंथ्रोपिक रिसर्चर के दावे ने बढ़ाई चिंता
प्राइवेट बैंकों पर असर नहीं
ऐसे में इस दिन कई सारे सरकारी बैंक हड़ताल की वजह से बंद रह सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आपको सरकारी बैंक की शाखा से जुड़ा कोई काम है तो उसे आज ही निपटा लें। अन्यथा आपको इसके लिए सोमवार तक इंतजार करना पड़ सकता है।