बैंक स्ट्राइक से सितंबर में बिगड़ सकता है कामकाज का शेड्यूल, जानिए कब-कब हड़ताल पर हैं कर्मचारी

इसी तरह हड़ताल की वजह से 26 से 30 सितंबर तक भी बैंकों का काम प्रभावित हो सकता है। 26 से 28 सितंबर तक बैंक कर्मचारी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इसके एक दिन पहले चौथा शनिवार और रविवार है। इन 5 दिनों में भी बैंकों का काम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

क्या है हड़ताली बैंककर्मियों की मांग?

प्राइवेट बैंकों पर असर नहीं

ऐसे में इस दिन कई सारे सरकारी बैंक हड़ताल की वजह से बंद रह सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आपको सरकारी बैंक की शाखा से जुड़ा कोई काम है तो उसे आज ही निपटा लें। अन्यथा आपको इसके लिए सोमवार तक इंतजार करना पड़ सकता है।