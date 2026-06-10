2026 में पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? जानिए होम लोन, सरकारी योजनाएं और प्रोसेस

अपना पहला घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और होम लोन की जटिल प्रक्रिया के कारण यह फैसला आसान नहीं होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। यदि आप भी पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं, तो होम लोन, डाउन पेमेंट, सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है।

2026 में घर खरीदना क्यों हो सकता है फायदेमंद?

रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, बेहतर वित्तीय विकल्प और कई सरकारी योजनाओं के चलते 2026 में घर खरीदने के अवसर बढ़ सकते हैं। बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों और लचीले लोन विकल्पों का लाभ मिलने की संभावना है।





2026 में पहला घर खरीदना एक बड़ा वित्तीय निर्णय होगा। सही बजट, मजबूत क्रेडिट स्कोर, उचित होम लोन और कानूनी जांच के साथ आप अपने सपनों का घर सुरक्षित तरीके से खरीद सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह लेते हुए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर यह प्रक्रिया और आसान बनाई जा सकती है।

पहला घर खरीदने की पूरी प्रक्रिया

1. अपना बजट तय करें

सबसे पहले यह तय करें कि आपकी मासिक आय और खर्च के हिसाब से आप कितनी कीमत का घर खरीद सकते हैं।

2. क्रेडिट स्कोर जांचें

750 या उससे अधिक का क्रेडिट स्कोर बेहतर होम लोन ब्याज दर दिलाने में मदद करता है।

3. डाउन पेमेंट की तैयारी करें

आमतौर पर घर की कीमत का 10% से 20% हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ता है।

4. होम लोन प्री-अप्रूवल लें

बैंक से पहले ही लोन पात्रता की मंजूरी लेने पर बजट के अनुरूप प्रॉपर्टी चुनना आसान हो जाता है।

5. सही लोकेशन का चयन करें

घर खरीदते समय स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और भविष्य के विकास को ध्यान में रखें।

6. प्रॉपर्टी की कानूनी जांच करें

टाइटल डीड, भूमि स्वामित्व और अन्य दस्तावेजों की जांच अवश्य कराएं।

7. RERA पंजीकरण जांचें

नई परियोजनाओं में निवेश से पहले सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट RERA में पंजीकृत है।

8. होम इंस्पेक्शन कराएं

घर की निर्माण गुणवत्ता, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की जांच करें।

9. लोन स्वीकृति और रजिस्ट्रेशन

सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद लोन स्वीकृत होता है और संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है।

10. घर का कब्जा लें

अंतिम भुगतान और औपचारिकताओं के बाद घर का कब्जा प्राप्त करें।

होम लोन प्री-अप्रूवल क्या है?

प्री-अप्रूवल वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक आपकी आय, नौकरी, क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय स्थिति का आकलन करके पहले ही बता देता है कि आपको कितनी राशि का लोन मिल सकता है। इससे घर खरीदने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

डाउन पेमेंट के लिए क्या रणनीति अपनाएं?

पहले से बचत शुरू करें।

अलग होम फंड बनाएं।

बोनस या अतिरिक्त आय का उपयोग करें।

अनावश्यक कर्ज कम करें।

आपातकालीन फंड को पूरी तरह खत्म न करें।

फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर में क्या अंतर है?

फिक्स्ड रेट

पूरी लोन अवधि में ब्याज दर स्थिर रहती है।

EMI में बदलाव नहीं होता।

फ्लोटिंग रेट

बाजार की ब्याज दरों के अनुसार बदलती रहती है।

ब्याज कम होने पर EMI या अवधि घट सकती है।

घर खरीदते समय इन छिपे खर्चों को न भूलें

स्टांप ड्यूटी

रजिस्ट्रेशन शुल्क

कानूनी फीस

होम इंश्योरेंस

मेंटेनेंस चार्ज

इंटीरियर और फर्निशिंग खर्च

सोसायटी या क्लब सदस्यता शुल्क

भारत में पहली बार घर खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।

RERA का लाभ

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) खरीदारों को पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।

घर खरीदने से पहले जरूरी कानूनी चेकलिस्ट

टाइटल डीड की जांच

एनओसी (NOC) की उपलब्धता

बिल्डिंग अप्रूवल

RERA पंजीकरण

एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट

बिक्री अनुबंध की समीक्षा

बैंक लोन पात्रता

पहली बार घर खरीदने वाले अक्सर ये गलतियां करते हैं

बजट से अधिक महंगा घर खरीदना

केवल EMI देखकर फैसला लेना

कानूनी जांच को नजरअंदाज करना

आपातकालीन बचत खत्म कर देना

छिपे खर्चों का अनुमान न लगाना

जल्दबाजी में प्रॉपर्टी चुनना

उपयोगी टूल्स और संसाधन