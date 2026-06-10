बुधवार, 10 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. how to buy your first home in india 2026 home loan pmay down payment guide
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बुधवार, 10 जून 2026 (17:31 IST)

2026 में पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? जानिए होम लोन, सरकारी योजनाएं और प्रोसेस

First Home Buying Guide 2026
अपना पहला घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और होम लोन की जटिल प्रक्रिया के कारण यह फैसला आसान नहीं होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। यदि आप भी पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं, तो होम लोन, डाउन पेमेंट, सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है।

2026 में घर खरीदना क्यों हो सकता है फायदेमंद?

रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, बेहतर वित्तीय विकल्प और कई सरकारी योजनाओं के चलते 2026 में घर खरीदने के अवसर बढ़ सकते हैं। बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों और लचीले लोन विकल्पों का लाभ मिलने की संभावना है।

2026 में पहला घर खरीदना एक बड़ा वित्तीय निर्णय होगा। सही बजट, मजबूत क्रेडिट स्कोर, उचित होम लोन और कानूनी जांच के साथ आप अपने सपनों का घर सुरक्षित तरीके से खरीद सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह लेते हुए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर यह प्रक्रिया और आसान बनाई जा सकती है। 
 

पहला घर खरीदने की पूरी प्रक्रिया

1. अपना बजट तय करें
 
सबसे पहले यह तय करें कि आपकी मासिक आय और खर्च के हिसाब से आप कितनी कीमत का घर खरीद सकते हैं।
 
2. क्रेडिट स्कोर जांचें
 
750 या उससे अधिक का क्रेडिट स्कोर बेहतर होम लोन ब्याज दर दिलाने में मदद करता है।
 
3. डाउन पेमेंट की तैयारी करें
 
आमतौर पर घर की कीमत का 10% से 20% हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ता है।
 
4. होम लोन प्री-अप्रूवल लें
 
बैंक से पहले ही लोन पात्रता की मंजूरी लेने पर बजट के अनुरूप प्रॉपर्टी चुनना आसान हो जाता है।
 
5. सही लोकेशन का चयन करें
 
घर खरीदते समय स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और भविष्य के विकास को ध्यान में रखें।
 
6. प्रॉपर्टी की कानूनी जांच करें
 
टाइटल डीड, भूमि स्वामित्व और अन्य दस्तावेजों की जांच अवश्य कराएं।
 
7. RERA पंजीकरण जांचें
 
नई परियोजनाओं में निवेश से पहले सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट RERA में पंजीकृत है।
 
8. होम इंस्पेक्शन कराएं
 
घर की निर्माण गुणवत्ता, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की जांच करें।
 
9. लोन स्वीकृति और रजिस्ट्रेशन
 
सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद लोन स्वीकृत होता है और संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है।
 
10. घर का कब्जा लें
 
अंतिम भुगतान और औपचारिकताओं के बाद घर का कब्जा प्राप्त करें।
 

होम लोन प्री-अप्रूवल क्या है?

 
प्री-अप्रूवल वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक आपकी आय, नौकरी, क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय स्थिति का आकलन करके पहले ही बता देता है कि आपको कितनी राशि का लोन मिल सकता है। इससे घर खरीदने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
 
  • डाउन पेमेंट के लिए क्या रणनीति अपनाएं?
  • पहले से बचत शुरू करें।
  • अलग होम फंड बनाएं।
  • बोनस या अतिरिक्त आय का उपयोग करें।
  • अनावश्यक कर्ज कम करें।
  • आपातकालीन फंड को पूरी तरह खत्म न करें।

फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर में क्या अंतर है?

फिक्स्ड रेट
  • पूरी लोन अवधि में ब्याज दर स्थिर रहती है।
  • EMI में बदलाव नहीं होता।
फ्लोटिंग रेट
  • बाजार की ब्याज दरों के अनुसार बदलती रहती है।
  • ब्याज कम होने पर EMI या अवधि घट सकती है।
  • घर खरीदते समय इन छिपे खर्चों को न भूलें
  • स्टांप ड्यूटी
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क
  • कानूनी फीस
  • होम इंश्योरेंस
  • मेंटेनेंस चार्ज
  • इंटीरियर और फर्निशिंग खर्च
  • सोसायटी या क्लब सदस्यता शुल्क

भारत में पहली बार घर खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
 
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।
 

RERA का लाभ

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) खरीदारों को पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
 
घर खरीदने से पहले जरूरी कानूनी चेकलिस्ट
टाइटल डीड की जांच
एनओसी (NOC) की उपलब्धता
बिल्डिंग अप्रूवल
RERA पंजीकरण
एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट
बिक्री अनुबंध की समीक्षा
बैंक लोन पात्रता

पहली बार घर खरीदने वाले अक्सर ये गलतियां करते हैं

  • बजट से अधिक महंगा घर खरीदना
  • केवल EMI देखकर फैसला लेना
  • कानूनी जांच को नजरअंदाज करना
  • आपातकालीन बचत खत्म कर देना
  • छिपे खर्चों का अनुमान न लगाना
  • जल्दबाजी में प्रॉपर्टी चुनना

उपयोगी टूल्स और संसाधन

  • EMI कैलकुलेटर
  • होम लोन पात्रता कैलकुलेटर
  • RERA पोर्टल
  • प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टूल
  • क्रेडिट स्कोर चेकिंग प्लेटफॉर्म  Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
यूपी में रोजगार से स्वावलंबन तक, योगी सरकार के प्रयासों से युवा बन रहे सफल उद्यमी

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींद

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींदपश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई टीएमसी में कथित अंदरूनी बगावत के बीच सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि यूसुफ पठान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली बुलाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने 8 जून को यूसुफ पठान से बात की थी। वे वडोदरा में थे।

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्दमध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामंकन रद्द हो सकता है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पर अब कानूनी तलवार लटक गई है, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है।

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफ

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पुलिस की कथित बर्बरता और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की 'गलत हरकतों और अत्याचारों' के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए।

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचत

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचतआज के दौर में बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों के बीच लोग अक्सर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बीच चुनाव को लेकर उलझन में रहते हैं। दोनों ही विकल्प तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी लागत, ब्याज दरें और भुगतान की शर्तें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव आपकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है।

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाका

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाकापाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से और बगावत की आग भड़क उठी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के आह्वान पर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध गोलीबारी में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जेएएसी ने दावा किया है कि रावलकोट में एक प्रदर्शनकारी के जनाजे के दौरान हुई फायरिंग में 27 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए हैं।

और भी वीडियो देखें

किसानों के हित में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसला

किसानों के हित में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसलाChief Minister of Gujarat Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों के हक में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और कृषि मंत्री के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, सरकार ने बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे अनाजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी सीमा में प्रति किसान 75 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की है।

PoK में क्या प्रदर्शनकारियों ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर, 21 सैनिकों की मौत

PoK में क्या प्रदर्शनकारियों ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर, 21 सैनिकों की मौतपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद के निकट बुधवार को पाकिस्तान सेना के एविएशन विंग का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इसमें 21 सैनिक सवार थे। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान जारी कर हादसे की पुष्टि की।

काली बुलेट, बॉयकट हेयर स्टाइल वाली दबंग पुलिसवाली ने क्यों चुनी मौत, फांसी पर लटका मिला Super cop निशा शर्मा का शव

काली बुलेट, बॉयकट हेयर स्टाइल वाली दबंग पुलिसवाली ने क्यों चुनी मौत, फांसी पर लटका मिला Super cop निशा शर्मा का शवSuper cop निशा शर्मा जब काली बुलेट पर फर्राटे भरते हुए निकलतीं तो अपराधी खौफ में आ जाते। महिला कांस्टेबल निशा शर्मा का शव मंगलवार को जब पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में मिला तो हर कोई हैरान रह गया। बताया जाता है कि निशा शर्मा ने फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

यूपी में रोजगार से स्वावलंबन तक, योगी सरकार के प्रयासों से युवा बन रहे सफल उद्यमी

यूपी में रोजगार से स्वावलंबन तक, योगी सरकार के प्रयासों से युवा बन रहे सफल उद्यमीChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिनसे गांवों में रहने वाले लोग स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। सरकार की विभिन्न योजनाएं न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि उन्हें उद्यमी बनने का अवसर भी दे रही हैं। योगी सरकार के विजन ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ को लखीमपुर खीरी जिले के ग्राम देवरिया निवासी रामलखन ने धरातल पर उतारा है।

2026 में पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? जानिए होम लोन, सरकारी योजनाएं और प्रोसेस

2026 में पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? जानिए होम लोन, सरकारी योजनाएं और प्रोसेसअपना पहला घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और होम लोन की जटिल प्रक्रिया के कारण यह फैसला आसान नहीं होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। यदि आप भी पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं, तो होम लोन, डाउन पेमेंट, सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com