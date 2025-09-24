बुधवार, 24 सितम्बर 2025
हमारे लोकतंत्र, हमारी सम्प्रभुता के साथ कोई समझौता सम्भव नहीं है : ब्राज़ील

lula de silva
संयुक्त राष्ट्र, शान्ति व समृद्धि की आकांक्षाओं की उच्चतम अभिव्यक्ति को परिलक्षित करता है, मगर आठ दशक पहले, जिन आदर्शों के साथ इस संगठन को स्थापित किया गया था, उनके लिए जैसे ख़तरे हैं, वैसे पहले कभी नहीं देखे गए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने यूएन महासभा के 80वें सत्र को सम्बोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने मंगलवार को सबसे पहले सदस्य देश के प्रतिनिधि के रूप में जनरल डिबेट को सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद अब एक नए दोराहे पर है और दुनिया एक अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था को मज़बूत होते देख रही है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन को बार-बार रियायतें दी जाती हैं, सम्प्रभुता पर हमले होते हैं, मनमाने ढंग से प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं और एकतरफ़ा ढंग से हस्तक्षेप अब नियम बनते जा रहे हैं।

“पूरी दुनिया में, लोकतंत्र-विरोधी शक्तियां अब संस्थाओं को अपने आधीन बनाने और स्वतंत्रताओं को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। वे हिंसा को पूजती हैं, अज्ञान की सराहना करती हैं, शारीरिक व डिजिटल मिलिशिया की तरह व्यवहार करती हैं और प्रैस पर पाबन्दी थोपती हैं”

लोकतंत्र की रक्षा के लिए सन्देश : राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि एक अभूतपूर्व हमले को झेलने के बावजूद, ब्राज़ील ने प्रतिरोध का मार्ग चुना और 40 वर्ष पहले हासिल किए गए लोकतंत्र की रक्षा की। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बोलसेनारो द्वारा लोकतंत्र, क़ानून के राज पर हमले के मामले में अदालत में दोषी क़रार दिए जाने का उल्लेख किया. उनके अनुसार, 525 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी।

“दुनिया की आंखों के सामने, ब्राज़ील ने सभी आकांक्षी अधिनायकों को सन्देश भेजा और उन्हें समर्थन देने वालों को भी: हमारा लोकतंत्र, हमारी सम्प्रभुता के साथ मोलभाव नहीं हो सकता है”

क्षेत्र में तनाव : ब्राज़ीलियाई नेता ने कहा कि लातिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में ध्रुवीकरण और अस्थिरता के दौर से गुज़र रहे हैं।

“अपराध व आतंकवाद के बीच तुलना बहुत चिन्ताजनक है और ड्रग तस्करी से निपटने का सबसे कारगर उपाय, धन के अवैध लेनदेन और हथियारों के व्यापार पर क़ाबू पाना है”

उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में घातक बल का प्रयोग किया जाना, जहां सशस्त्र टकराव न हो, वो बिना सुनवाई के ही लोगों को मौत की सज़ा देने के समान है। लूला दा सिल्वा ने ज़ोर देकर कहा कि वेनेज़ुएला में सम्वाद का रास्ता बन्द नहीं किया जाना चाहिए। हेती के पास भी हिंसा मुक्त भविष्य का अधिकार है और यह अस्वीकार्य है कि क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश की सूची में शामिल किया जाए।

जलवायु कार्रवाई व न्याय : ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जलवायु संकट पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इस वर्ष यूएन का वार्षिक जलवायु सम्मेलन, ब्राज़ील के बेलेम शहर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब विश्व नेताओं को पृथ्वी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की गम्भीरता को प्रदर्शित करना होगा।

पहले ही अन्य चुनौतियों से जूझ रहे विकासशील देश, अब जलवायु परिवर्तन का भी सामना कर रहे हैं, जबकि धनी देश, रहन-सहन के एक ऐसे स्तर का आनन्द ले रहे हैं, जिसे पाने में 200 वर्षों तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन किया गया।

उन्होंने कहा कि संसाधनों व टैक्नॉलॉजी की सुलभता और अधिक महत्वाकांक्षा, कोई परोपकारिता नहीं है, बल्कि न्याय से जुड़ा है।
व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

भारत सरकार द्वारा 'छठ' को यूनेस्को में शामिल कराने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति में मनोज भावुक शामिल

भारत सरकार द्वारा 'छठ' को यूनेस्को में शामिल कराने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति में मनोज भावुक शामिलभारत सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को की Intangible Cultural Heritage of Humanity की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। संगीत नाटक अकादमी के इस महत्वपूर्ण पहल के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक को भी शामिल किया गया है।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलासोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स कमाई जरिया बन गया है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है।

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, धमाके के वक्‍त ट्रेन में सवार थे 270 यात्री

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, धमाके के वक्‍त ट्रेन में सवार थे 270 यात्रीJaffar Express Attack News : पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुए बम धमाके से ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह ट्रेन क्‍वेटा से पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रेलवे ने पुष्टि की है कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे।

रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, मिलेगा 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनस

रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, मिलेगा 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनसModi Cabinet Decision : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपए के भुगतान को मंज़ूरी दी।

लेह-लद्दाख हिंसा को सोनम वांगचुक ने बताया GEN-Z विद्रोह, भाजपा कार्यालय में आगजनी-तोड़फोड़, दो प्रदर्शनकारियों की हालत गंभीर

लेह-लद्दाख हिंसा को सोनम वांगचुक ने बताया GEN-Z विद्रोह, भाजपा कार्यालय में आगजनी-तोड़फोड़, दो प्रदर्शनकारियों की हालत गंभीरलद्दाख को अलग पूर्ण राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया। लेह में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी करते हुए पुलिस की गाडियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ लद्दाख के संवैधानिक अधिकारियों की बहाली की मांग कर रहे थे और आज लद्दाख बंद का आव्हान किया था।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
