Emmanuel Macron की कार को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोका, Donald Trump को लगाया फोन, जानिए क्या है पूरा वाकया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की गाड़ी को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया। न्यूयॉर्क में इस बार 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का आयोजन हो रहा है। यहां लगभग 200 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मंत्री और हजारों डिप्लोमेट्स शामिल हो रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक दिलचस्प वाकया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हुआ।

New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump.

Macron got out, called Trump, and jokingly asked him to “clear the road.” pic.twitter.com/PYIWd2r92s — Yeshi Seli (@YeshiSeli) September 23, 2025 डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण से न्यूयॉर्क की एक सड़क को बंद कर दिया गया था। इसके चलते फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का आधिकारिक वाहन रोक दिया गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैक्रों खुद गाड़ी से उतरे और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके रास्ते को खोलने की गुजारिश की। मीडिया खबरों के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हंसी-मजाक वाली बातचीत हुई।