  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज पर्व
  4. hartalika teej puja rituals vidhi
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (11:11 IST)

Hartalika Teej Puja vidhi: हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि

Lord shiva and parvati hartalika teej vrat puja vidhi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:18 IST)
google-news
14 सितंबर 2026 को अखंड सौभाग्य और संतान रक्षा का पावन पर्व 'हरतालिका तीज' मनाया जाएगा। निर्जला संकल्प और अष्ट प्रहर की रात्रि पूजा से सिद्ध होने वाले इस महाव्रत की सामग्री तथा शास्त्रीय पूजन विधि को नीचे श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है।

आवश्यक पूजन सामग्री

प्रतिमा: शुद्ध काली मिट्टी या बालू रेत (शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए)।  
शिव जी के लिए: बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक के फूल, जनेऊ, वस्त्र और जल-पंचामृत।
माता पार्वती के लिए: सोलह श्रृंगार सामग्री (सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, रोली, चुनरी, महावर आदि)।
माता पार्वती के लिए: सोलह श्रृंगार सामग्री (सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, रोली, चुनरी, महावर आदि)।
अन्य सामग्री: कलश, आम के पत्ते, नारियल, धूप-दीप, कपूर, रोली, अक्षत, फल, फूल और फुलहरा (फूलो से सजा मंडप)।
 

1. पूजा की तैयारी व संकल्प:

शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.
सुबह स्नान कर स्वच्छ या नए वस्त्र (हरा/लाल रंग शुभ) पहनें। मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं।

2. मूर्ति एवं कलश स्थापना:

स्वहस्त निर्मित प्रतिमाएं.
मिट्टी या बालू से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं।चौकी पर केले के पत्ते बिछाकर प्रतिमाओं को स्थापित करें। चौकी के दाहिनी ओर एक तांबे/पीतल के कलश में जल, गंगाजल, सुपारी और सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें।
 

3. गणेश पूजन एवं शिव-पार्वती का अभिषेक:

प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें.
सबसे पहले दीपक जलाएं और गणेश जी की पूजा करें।
इसके बाद शिव-पार्वती जी को जल और पंचामृत से प्रतीकात्मक स्नान/अभिषेक कराएं।
गणेश जी और शिव जी को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें।

4. माता पार्वती का श्रृंगार व सिंदूर दान:

सौभाग्य वृद्धि का विधान.
माता पार्वती को रोली, कुमकुम, चुनरी और सुहाग का सामान (सोलह श्रृंगार) अर्पित करें। माता पार्वती की मूर्ति से 5 बार सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं।
 

5. व्रत कथा एवं आरती:

कथा सुनना अनिवार्य है.
हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनें या पढ़ें।
कथा पूर्ण होने के बाद धूप-दीप से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की आरती उतारें।भोग में फल, खीर या पुए अर्पित करें।
 

6. रात्रि जागरण व अगले दिन पारण:

व्रत का समापन.
इस व्रत में रात भर सोए बिना शिव-पार्वती का भजन-कीर्तन या मंत्र जाप (ॐ नमः शिवाय) करने का विधान है।
अगले दिन सुबह पुनः स्नान और पूजा के बाद सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी या बुजुर्ग महिला को दान करें।
तत्पश्चात मूर्तियों का विसर्जन कर जल या सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 सितंबर, 2026)Today 10 September horoscope in Hindi : आज 10 सितंबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 सितंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 सितंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय10 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

उज्जैन में जब निर्माण कार्यों के बीच आए हनुमान मंदिर: जानिए इतिहास, चमत्कार और चौंकाने वाले किस्से

उज्जैन में जब निर्माण कार्यों के बीच आए हनुमान मंदिर: जानिए इतिहास, चमत्कार और चौंकाने वाले किस्सेउज्जैन के खड़े हनुमान जी के मंदिर और प्रतिमा को हटाने/शिफ्ट करने की कोशिशें नाकाम होने जैसी घटनाएं देश के कई अन्य शहरों में भी सामने आ चुकी हैं। उज्जैन में जब इस 1000 साल प्राचीन प्रतिमा को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, तो मशीनें खराब होने या जनआस्था/तकनीकी बाधाओं के चलते काम रोकना पड़ा। भारत के कई अन्य शहरों में भी फ्लाईओवर, हाईवे या रेलवे प्रोजेक्ट्स के दौरान जब हनुमान मंदिरों या प्रतिमाओं को हटाने की कोशिश की गई, तो चमत्कारिक परिस्थितियों या विरोध के चलते प्रशासन को अपना नक्शा बदलना पड़ा:-

गणेश चतुर्थी का पर्व कब है, 14 या 15 सितंबर, सही तिथि जानिए

गणेश चतुर्थी का पर्व कब है, 14 या 15 सितंबर, सही तिथि जानिएGanesh chaturthi kab hai 2026 mein: सनातन परंपरा में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इसी पावन तिथि पर बुद्धि, सिद्धि और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2026 में गणेश उत्सव को लेकर लोगों के मन में तिथि और स्थापना के दिन को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है कि यह पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा या 15 सितंबर को। आइए पंचांगीय गणना के अनुसार इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त को विस्तार से समझते हैं।