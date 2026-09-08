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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (12:03 IST)

हरतालिका तीज व्रत 2026: पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट, 16 पत्रों की महिमा और जानें संपूर्ण पूजा विधि

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:03 IST)
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14 सितंबर 2026 को अखंड सौभाग्य और संतान रक्षा का पावन पर्व 'हरतालिका तीज' मनाया जाएगा। निर्जला संकल्प और अष्ट प्रहर की रात्रि पूजा से सिद्ध होने वाले इस महाव्रत की सामग्री तथा शास्त्रीय पूजन विधि को नीचे श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है।

1. आवश्यक पूजन सामग्री:

दिव्य प्रतिमा हेतु: शुद्ध गीली काली मिट्टी अथवा नदियों की पवित्र बालू रेत।
अभिषेक एवं अर्पण सामग्री: शुद्ध जल, गंगाजल, पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर), अबीर, चंदन, कुमकुम, अक्षत, इत्र, जनेऊ, कलावा, मौली और इत्र।
कलश स्थापना सामग्री: तांबे या पीतल का कलश, सूखा नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची।
दीप व आरती व्यवस्था: मिट्टी या धातु के दीपक, देशी घी, तिल/सरसों का तेल, रुई की बत्तियां, कपूर, धूपबत्ती, माचिस।
16 श्रृंगार पिटारी (सुहाग सामग्री): मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, काजल, चूड़ियां, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा एवं अन्य पारंपरिक श्रृंगार वस्तुएं।
नैवेद्य एवं प्रसाद: ऋतु फल (5 प्रकार के), भीगे हुए चने, सत्तू, भांग, धतूरा और घर की बनी मिठाइयां।

2. शिव-पार्वती हेतु षोडश पत्र एवं उनका धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार शिव परिवार को 16 विशेष पत्तियां (षोडश पत्र) अर्पित करने का नियम है। ध्यान रहे कि पत्तियां हमेशा उल्टी और फूल-फल सीधे चढ़ाए जाते हैं:
बिल्वपत्र: सौभाग्य की प्राप्ति
जातीपत्र (चमेली): संतान सुख
सेवंतिका: दांपत्य जीवन में मधुरता
बांस के पत्ते: वंश वृद्धि
देवदार पत्र: ऐश्वर्य और कीर्ति
चंपा पत्र: सौंदर्य व उत्तम स्वास्थ्य
कनेर पत्र: यश तथा मानसिक सुख
अगस्त्य पत्र: वैभव एवं समृद्धि
भृंगराज: साहस व पराक्रम
धतूरा पत्र: मोक्ष एवं बंधनों से मुक्ति
आम के पत्ते: मांगलिक कार्यों में सिद्धि
नीम के पत्ते: निर्मल चरित्र एवं शुद्धि
अशोक के पत्ते: कष्ट निवारण व शांत जीवन
पान के पत्ते: परस्पर प्रेम व प्रगाढ़ता
केले के पत्ते: कार्य सफलता
शमी के पत्ते: धन-धान्य और अक्षय समृद्धि

3. शास्त्रीय पूजन विधि (चरणबद्ध)

प्रातः संकल्प: व्रत के दिन सूर्योदय पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त हों। स्वच्छ वस्त्र धारण कर बिना जल और अन्न ग्रहण किए निर्जला व्रत का पावन संकल्प लें।
प्रतिमा निर्माण व स्थापना: शुभ मुहूर्त में बालू या मिट्टी से शिव जी, माता पार्वती और श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं बनाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इन प्रतिमाओं को स्थापित करें।
प्रथम पूज्य गणेश पूजन: सर्वप्रथम ऋद्धि-सिद्धिदाता गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दूर्वा, जनेऊ और मोदक/मिठाई अर्पित करें।
मुख्य षोडशोपचार पूजन: इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करें। माता पार्वती को सुहाग पिटारी की समस्त 16 सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को वस्त्र, जनेऊ, भांग-धतूरा व 16 प्रकार की पत्तियां उल्टी करके चढ़ाएं।
कथा व अष्ट प्रहर जागरण: धूप-दीप प्रज्वलित कर हरतालिका तीज की प्रामाणिक व्रत कथा सुनें अथवा पढ़ें। यह व्रत अष्ट प्रहर (रात भर) चलता है, इसलिए रात्रि में जागरण करते हुए शिव-पार्वती के भजनों का गायन करें।
महाआरती: अष्ट प्रहर की पूजा संपन्न होने पर श्री गणेश, शिव जी और माता पार्वती की कपूर से भव्य आरती उतारें।
 

4. पारण विधान एवं नियम

अंतिम पूजन: अगले दिन (15 सितंबर 2026) सूर्योदय के बाद पुनः स्नान करें। स्थापित प्रतिमाओं की अंतिम पूजा कर उन्हें भोग लगाएं।
दान-दक्षिणा: पारण करने से पूर्व सुहाग सामग्री, वस्त्र, फल और अन्न का अंश किसी सुहागन स्त्री अथवा ब्राह्मण को आदरपूर्वक दान करें।
पारण: दान के पश्चात पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद के कुछ अंश और चरणामृत को ग्रहण करके 24 घंटे के इस कठिन व्रत का विधिवत पारण करें।
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