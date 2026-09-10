NSE के IPO का साइज हुआ कम, अब इतने करोड़ रुपये का होगा इश्यू

पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS)

यह आईपीओ पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) पर आधारित है। इसका मतलब है कि इसमें केवल मौजूदा शेयरधारक ही अपने शेयर बेचेंगे और इस शेयर बिक्री से मिलने वाली पूरी रकम उन निवेशकों के पास जाएगी, न कि सीधे एनएसई के पास। शुरुआती ड्राफ्ट में लगभग 14.89 करोड़ शेयर (कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 6 प्रतिशत) बेचने का प्रस्ताव रखा गया था।

इन कंपनियों ने घटाई हिस्सेदारी

निवेशकों में जबरदस्त उत्साह के बावजूद कटौती

दिलचस्प बात यह है कि एनएसई के इस आईपीओ को लेकर संस्थागत निवेशकों के बीच भारी क्रेज देखा गया है। इंस्टीट्यूशनल बुक में लगभग 85,000 करोड़ रुपये तक की दिलचस्पी दर्ज की गई है, जो बाजार में इस स्टॉक को लेकर मजबूत मांग को दशार्ती है। इसके बावजूद शेयरधारकों द्वारा OFS में शेयरों की संख्या घटाए जाने से कुल इश्यू साइज कम हो गया है।





NSE का IPO क्यों है खास? मजबूत ब्रांड: NSE भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद स्टॉक एक्सचेंज है। इसका ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है।

बढ़ता बाजार: भारतीय शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और NSE इस वृद्धि का प्रमुख लाभार्थी है। NSE लगातार नए उत्पाद और सेवाएं लॉन्च कर रहा है, जिससे इसकी वृद्धि की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।