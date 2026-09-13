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Published By चेतन गौड़
Last Modified: भोपाल , Sunday, 13 September 2026 (21:49 IST)

मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दी सौगात, खातों में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपए

Chief Minister Mohan Yadav transferred Rs 1835 crore to accounts of Ladli Behnas
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (22:26 IST)
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- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगर मालवा को दी 226 करोड़ के 33 विकास कार्यों की सौगात
- मुख्यमंत्री यादव ने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 
- मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की मंगलकामना की
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 सितंबर को लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आगर मालवा जिले से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में 1835 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना की  40वीं किस्त प्रदान करने के साथ-साथ आगर मालवा को 226 करोड़ के 33 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 28 करोड़ के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की मंगलकामना की।

उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को घर-घर दीप जलाकर दीपावली मनाने का निवेदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नलखेड़ा में बिराजी मां और बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से यहां की धरती धन्य हुई। रक्षाबंधन पर बहन को भाई से हाथ से जो कुछ मिलता है वह भगवान की दया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार बहनों को हर महीने बिना किसी परेशानी के 1500 रुपए दे रही है।
उन्होंने कहा कि जब बहनों को राशि देने की बात आई तो कांग्रेस लगातार झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने कहा ये योजना चलेगी नहीं, सरकार ये रुपए नहीं दे सकेगी, सरकार का पास पैसा नहीं है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों आंखें खोलकर देख लो। हमारी सरकार लगभग 55 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों के खातों में पहुंचा चुकी है।

उन्होंने कहा कि हमने जो आपसे वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। यह राशि देकर हम सांस्कृतिक भाव भी दिखाते हैं। दुर्गा माता-धरती माता- गौ माता ने हमेशा हमारी संस्कृति को पोषित किया है। मां बगुलामुखी के आशीर्वाद से हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं।
 

बहनों का हो रहा कल्याण

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि आज यह स्थिति है कि करीब 4 लाख बहनें लघु उद्योग की इकाई स्थापित कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से निकलकर बहनें उद्योगपति बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नमो दीदी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी बन रही हैं। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में बहनें प्रगति कर रही हैं। वे बिना थके परिवार को आगे बढ़ा रही हैं।

उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें बहुत बड़ी ताकत होती हैं। मैं आज आपके बीच तीज के अवसर पर आया हूं। आज हरतालिका तीज भी है और रात के बाद गणेश चतुर्थी भी है। इस स्थिति में बहनें पूरी रात जागकर परिवार के कल्याण की कामना करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान माताओं के भाव को समझते हैं। इसलिए अपने नाम के आगे माता का नाम रखते हैं। मां का नाम लो तो भगवान खुलकर आशीर्वाद देते हैं।
उन्होंने कहा कि इतना विकास हुआ है कि आगर को पहचानना मुश्किल है। कांग्रेस के शासनकाल में यहां टूटे-फूटे, टूटी-फूटी सड़कें थीं। आज आगर मालवा महानगर हो गया है। आज आप यहां से 40 मिनट के अंदर उज्जैन पहुंच सकते हैं। अब सिंहस्थ आने वाला है। इसलिए राजस्थान जाने के लिए इस मार्ग पर 4-लेन बनने वाला है। यहां से एक लाइन सुपर एक्सप्रेसवे की है। आप दिल्ली-मुंबई सहित साढ़े 6 घंटे में जहां जाना चाहें जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। यहां का पूरा क्षेत्र बदल गया है। हमारी सरकार ने तय किया कि वह केवल सड़क-बिजली-पानी नहीं देगी, बल्कि बहनों के हाथ में भी पैसे देगी। बहनों को पैसे देंगे, तो वह अपने परिवार का कल्याण करेगी। इन पैसों से बहनों ने बचत करके सिलाई मशीन खरीद ली, ब्यूटी पार्लर चालू कर लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया और यहां आलू आधारित उद्योग स्थापित किया। इस उद्योग की लागत चार हजार करोड़ की है।

उन्होंने जनता से कहा कि अगर कोई कांग्रेसी दरवाजे पर आए तो उससे पूछना कि उसकी पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। कांग्रेसियों ने केवल बात की, परिणाम नहीं दिए। आज हम यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए लॉ कॉलेज की बिल्डिंग भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य न्याय के देवता हैं। हमने जो कहा वो किया। उन्होंने जनता से नारा भी लगवाया, 'सच्चा वादा- पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम।'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसियों ने भगवान राम के काम में भी अड़ंगे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारे उलझे प्रश्न सुलझ गए। उन्हीं की वजह से बहनों को उज्ज्वला गैस मिला है। बहनों को पक्का मकान मिल रहा है। दूर स्कूल जाने वाले बच्चों को साइकल दी जा रही है। हमारी सरकार ने प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए। 
 

बहनों की तरक्की में ही राज्य की प्रगति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। किसान-महिला-युवा-गरीब, चारों वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इन चारों वर्गों का कल्याण कर दो, सबका कल्याण अपने आप हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब पशुपालन-मुर्गी पालन, बकरी पालन सहित हर उस विकल्प पर काम कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। 1956 में मध्यप्रदेश बना और 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपए वार्षिक थी। आज हमारी सरकार में 1 हजार 67 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आय है।
उन्होंने कहा कि यहां 300 से ज्यादा उद्योग लगने वाले हैं। बैजनाथ धाम पर 18 करोड़ के काम तो हो ही रहे हैं। और भी जो मांगोगे वो देंगे। धार्मिक पर्यटन के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, वह चमत्कार है। उज्जैन में 2022-23 केवल 70 लाख लोग आते थे, जबकि महाकाल का महालोक बनने के बाद पिछले साल 8 करोड़ लोग आए हैं। मध्यप्रदेश की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ है। पिछले साल मध्यप्रदेश में 20 करोड़ लोग आए। जैसी नियत-वैसी बरकत, जैसी दृष्टि-वैसी सृष्टि। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण नारों से नहीं, संकल्प शक्ति से हो सकता है। अगर बहनों की तरक्की नहीं हुई तो मध्यप्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। 
 

जनता से की अपील

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज बदलते दौर में बहनें केवल लाभ पाने वाली नहीं हैं, वे लाभ कमाने वाली बहनें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते लेकिन हमने कहा जो वादा किया, निभाना पड़ेगा। भगवान बैजनाथ सबकी रक्षा करेंगे। हमारी सरकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी 5 लाख किमी की सड़कें बन रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में रोडवेज की जो बसें बंद हो गई थीं, वो अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से चालू हो रही हैं। गांव-गांव तक 2030 तक 15 हजार बसें चलाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से हम सभी मिलकर गांव में जिनके पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। इसकी संख्या 50 लाख है। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्यप्रदेश है, जो इतना बड़ा निर्णय ले रहा है। हम राज्य के कल्याण के लिए जितना हो सकेगा, उतना करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर घर-घर दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की साख और धाक बढ़ाई है।
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