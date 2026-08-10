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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (11:10 IST)

श्रावण मास की शिवरात्रि पर करें ये 5 अचूक उपाय, दूर होंगे ग्रह-दोष और जीवन की परेशानियां

Lord shiv and shivling puja mandir
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (11:19 IST)
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11 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन सावन माह की शिवरात्रि रहेगी। श्रावण मास (सावन) की महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों व दोषों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन अवसर पर शिवलिंग का विशेष पूजन और कुछ सरल अचूक उपाय करने से कुंडली के ग्रह दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष तथा मानसिक-आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।
 

सावन शिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 अचूक उपाय:

1. पंचामृत और बेलपत्र से अभिषेक (ग्रह दोष व मानसिक कष्ट निवारण)

उपाय: शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर (पंचामृत) अर्पित करें। इसके बाद 11 या 21 अखंडित (बिना कटे-फटे) बेलपत्र पर चंदन से 'ॐ नमः शिवाय' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
लाभ: इससे मानसिक तनाव दूर होता है, मन शांत रहता है और कुंडली में चंद्रमा तथा अन्य नवग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं।

2. शमी पत्र और अक्षत अर्पण (शनि दोष व आर्थिक तंगी से मुक्ति)

उपाय: जल अर्पित करने के पश्चात शिवलिंग पर 5 या 11 शमी के पत्ते और साबुत (अखंडित) चावल (अक्षत) चढ़ाएं।
लाभ: शमी पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इसे अर्पित करने से शनि की साढ़े साती, ढैया तथा राहु-केतु के दोष शांत होते हैं। साथ ही रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते हैं।
 

3. महामृत्युंजय मंत्र या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप (कालसर्प व पितृ दोष निवारण)

उपाय: शिवरात्रि के दिन किसी शिव मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। संध्या समय मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
लाभ: इस जाप से कालसर्प दोष, पितृ दोष, अकाल मृत्यु का भय और असाध्य रोगों से रक्षा होती है।

4. धतूरा और भांग अर्पण (शारीरिक व मानसिक बाधा मुक्ति)

उपाय: पूजन के दौरान शिव जी को धतूरा, भांग और आंकड़े (मदार) के सफ़ेद फूल अर्पित करें।
लाभ: धतूरा और भांग चढ़ाने से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, भय और गुप्त शत्रुओं की बाधाएं समाप्त होती हैं तथा जीवन में स्थिरता आती है।
 

5. नंदी जी के कान में प्रार्थना व दान-पुण्य (मनोकामना पूर्ति एवं सर्वदोष मुक्ति)

उपाय: पूजन के अंत में शिवलिंग के सामने विराजमान नंदी (बैल) के चरणों का स्पर्श करें और उनके कान में अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद जरूरतमंदों या गरीबों को अन्न, वस्त्र या काले तिल का दान करें।
लाभ: नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनकी कृपा से प्रार्थना शीघ्र शिव जी तक पहुँचती है और दान करने से सभी प्रकार के पाप तथा दरिद्रता का नाश होता है।
 
विशेष ध्यान दें: पूजन करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और संपूर्ण पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' का निरंतर मानसिक जाप करते रहें।
 
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