तमिलनाडु के विरुधुनगर में भूकंप के झटके, 3.0 रही तीव्रता

भारत के तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर में भूकंप के झटके आए। मीडिया खबरों के मुताबिक जिले के शिवकाशी से 9.7 किमी पश्चिम में 29 जनवरी 2026 गुरुवार को रात 9.06 बजे 3.0 तीव्रता का भूकंप आया।

भूकंप की गहराई का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन माना जा रहा है कि यह उथला था। भूकंप के झटके आसपास के क्षेत्र में व्यापक रूप से महसूस किए गए।





कई लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। मेप में इस भूकंप के दौरान महसूस किए गए (और रिपोर्ट किए गए) झटकों को देखा जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma