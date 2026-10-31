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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (23:22 IST)

आंध्रप्रदेश में 10वीं की छात्रा पर आरी से हमला, दायां हाथ कटा, चेहरे, गर्दन, कान पर गंभीर चोटें, दरिंदगी देख दहला सबका दिल

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (23:22 IST)
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आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शनिवार को स्कूल की क्लास के अंदर 10वीं की छात्रा पर पावर चेनसॉ (बिजली से चलने वाली आरी) से हमला किया गया। यह वारदात सुबह 10 बजे की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में छात्रा का दायां हाथ कट गया और चेहरे, गर्दन और कान पर गंभीर चोटें आईं।

उसे बचाने पहुंची दूसरी छात्रा भी घायल हो गई। एक छात्रा की हालत सीरियस है। हमले की वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी पीड़ित का रिश्तेदार है। गार्ड्स ने मजदूर समझकर स्कूल में एंट्री दी थी।

क्लासरूम तक कैसे पहुंचा : हमले से स्कूल में दहशत फैल गई, स्टूडेंट्स और टीचर्स भाग गए। उस आदमी के भाग जाने के बाद टीचर्स ने पुलिस को बताया और एम्बुलेंस बुलाई। दोनों लड़कियों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। हमले को देखकर कई चश्मदीद स्टूडेंट्स कथित तौर पर बेहोश हो गए या टूट गए। पीड़ितों के परिवार वालों और दूसरे स्टूडेंट्स के माता-पिता ने सवाल उठाया कि चेनसॉ लेकर एक आदमी स्कूल कैंपस में कैसे घुस गया और बिना रोके क्लासरूम तक कैसे पहुंच गया।

हमले के बाद आरोपी भागा, अब पुलिस की गिरफ्त में : हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि छात्रा कक्षा के अंदर खून से लथपथ पड़ी रही। हमला होते देख वहां मौजूद छात्र और शिक्षक तुरंत हरकत में आए और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने घायल छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंसक घटना से छात्र, शिक्षक और अभिभावक गहरे सदमे में हैं और स्कूल में भारी दहशत का माहौल है।

पुलिस कर रही मामले की जांच : पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जांच करने वाले अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि घटना से पहले वह आदमी और लड़की एक-दूसरे को जानते थे या नहीं। पुलिस ने कई तरह की जांच शुरू कर दी है।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिए निर्देश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अनंतपुर जिले के राप्टाडु स्थित जिला परिषद हाई स्कूल में हुई इस क्रूर वारदात पर गहरा दुख और हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 की एक छात्रा पर उसकी क्लास के अंदर हुए बर्बर हमले से मैं गहरे सदमे में हूं और बेहद गुस्से में हूं। जो हमलावर स्कूलों के अंदर हमारी बच्चियों को निशाना बनाते हैं, उनके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।
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