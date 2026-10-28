Top News 28 October: आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्णब से तबाही, यूपी-बिहार MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया

Top News 28 October: चक्रवात अर्णब आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, यूपी, बिहार में MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया, कैप्टन स्मित मच्छार को UAE का सर्वोच्च सम्मान, तमिलनाडु में ऑटो किराए में संशोधन, पूर्व मिस स्विट्जरलैंड बीट्रिस केउल ने ट्रंप पर लगाई दुष्कर्म के आरोप। 28 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवात अर्णब

यूपी, बिहार में MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया

कैप्टन स्मित मच्छार को UAE का सर्वोच्च सम्मान

तमिलनाडु में ऑटो किराए में संशोधन

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑटो किराए में संशोधन किया है। 1.8 किमी के लिए न्यूनतम किराया 50 रुपये और उसके बाद हर अतिरिक्त किमी के लिए 25 रुपये तय किया गया है।

ट्रंप पर रेप का आरोप