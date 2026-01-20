मंगलवार, 20 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. tamil nadu assembly national anthem row governor rn ravi walkout
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: चेन्नई , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (11:28 IST)

तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान विवाद, राज्यपाल आरएन रवि बिना अभिभाषण दिए सदन से वॉकआउट

governor LK Ravi walkout from tamilnadu assembly
National Anthem Controversy TamilNadu : राज्‍यपाल आरएन रवि ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में राष्‍ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। इसके बाद राज्यपाल सदन अभिभाषण दिए बगैर ही चले गए। 
 
तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार 20 जनवरी 2026 को राज्यपाल आरएन रवि ने परंपरागत अभिभाषण देने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बार-बार बंद किया गया। विवाद की जड़ राजकीय गान के साथ राष्ट्रीय गान बजाने के मुद्दे को लेकर बताई गई है, इसे लेकर राज्यपाल ने पहले भी आपत्ति जताई थी।
 
लोक भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय गान का फिर से अपमान’ हुआ है और संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्य की अनदेखी की गई है। बयान में आरोप लगाया गया कि सदन में प्रस्तुत सरकारी भाषण में कई तथ्यात्मक गलतियां और भ्रामक दावे शामिल हैं तथा आम लोगों से जुड़े कई अहम मुद्दों की पूरी तरह अनदेखी की गई है।
 
राज्यपाल ने कहा कि तमिलनाडु में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आकर्षित करने के दावे जमीनी हकीकत से दूर हैं। बयान में कहा गया कि कई समझौता ज्ञापन केवल कागजों तक सीमित हैं और वास्तविक निवेश इसका बहुत छोटा हिस्सा है।
 
आंकड़ों का हवाला देते हुए राजभवन ने कहा कि कुछ साल पहले तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में तमिलनाडु चौथे स्थान पर था, लेकिन अब वह छठे स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।
 
गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्यपाल आरएन रवी और तमिलनाडु सरकार के बीच सदन में टकराव की ऐसी ही स्थितियां बन चुकी हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: नितिन नबीन बने भाजपा के 12वें राष्‍ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा मुख्‍यालय में भव्य स्वागत

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योता

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योताPrime Minister Modi invited to Board of Peace : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए बनाए गए 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। यह बोर्ड युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। ऐसे में सवाल है खड़ा हो रहा कि क्या भारत इस वैश्विक शांति पहल में शामिल होकर पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा? हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- भारत जब तक धर्म से चलेगा, तब तक 'विश्वगुरु' बना रहेगा

RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- भारत जब तक धर्म से चलेगा, तब तक 'विश्वगुरु' बना रहेगाRSS chief Mohan Bhagwat : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश 'विश्वगुरु' बना रहेगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं पाया जाता। भागवत ने कहा कि धर्म ही पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने कहा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन कोई भी मानव या कोई भी सृष्टि धर्म रहित नहीं हो सकती।

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकाररविवार को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही है। माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे तक प्रयागराज में 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

Char Dham Yatra : चार धाम में अब मोबाइल फोन और कैमरे की No Entry, जानिए कहां तक लगा बैन

Char Dham Yatra : चार धाम में अब मोबाइल फोन और कैमरे की No Entry, जानिए कहां तक लगा बैनउत्तराखंड के पवित्र चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर परिसरों में इस वर्ष से मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के अलावा अन्य धामों के कपाट खुलने की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पर्व पर खोले जाते हैं जो इस वर्ष 19 अप्रैल को है।

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्रPrime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: नितिन नबीन भाजपा मुख्‍यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल

LIVE: नितिन नबीन भाजपा मुख्‍यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौलLatest News Today Live Updates in Hindi : मात्र 45 साल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन। पीएम मोदी की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में होगा उनके नाम का ऐलान। पल पल की जानकारी...

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, तिरंगे में चांद आया तो ना शर्मा बचेंगे ना वर्मा

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, तिरंगे में चांद आया तो ना शर्मा बचेंगे ना वर्माDhirendra Shastri Warns hindus : बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के बांदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ हैं, जो तिरंगे में चांद देखना चाहते हैं, हम तो चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आएगा उसे दिन ना शर्मा बचेंगे ना वर्मा।

साइना नेहवाल का संन्यास: भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल ने खेल को कहा अलविदा

साइना नेहवाल का संन्यास: भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल ने खेल को कहा अलविदाSaina Nehwal retirement : भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने सोमवार को प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास का एलान कर दिया। वे लंबे समय से घुटने की गंभीर समस्या से जूझ रही थीं। उन्होंने कहा कि अब उनका शरीर एलीट स्तर के खेल की शारीरिक मांगों को सहन करने की स्थिति में नहीं है।

मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत पर CM योगी सख्त, नोएडा अथॉरिटी के CEO हटाए गए, SIT का गठन

मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत पर CM योगी सख्त, नोएडा अथॉरिटी के CEO हटाए गए, SIT का गठनउत्तरप्रदेश में नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) लोकेश एम को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) के गठन के आदेश दिए हैं।

वायरल हुआ कर्नाटक के डीजीपी का अश्लील वीडियो, हुए सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

वायरल हुआ कर्नाटक के डीजीपी का अश्लील वीडियो, हुए सस्पेंड, जानिए पूरा मामलाकर्नाटक में नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत के. रामचंद्र राव का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। के रामचंद्र राव हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com