जैसलमेर में बस में आग लगने से कई दर्दनाक मौतें, 40 जख्मी

मध्यप्रदेश में मोहन सरकार ने राज्य के साढे चार लाख से अधिक से पेंशनर्स और परिवार पेंशन को छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 246 प्रतिशत में 1 सितम्बर 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से वृद्धि की जाकर कुल मंहगाई राहत सातवें वेतनमान अंतर्गत 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 252 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। शासकीय पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि करने पर राज्य के कोष पर इस वितीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।