Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
अजमेर , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (13:12 IST)

अजमेर में पानी की टंकी पर 60 फीट ऊपर चढ़ा सांड, वायरल हुआ वीडियो

राजस्थान के अजमेर जिले के टांकावास गांव में एक सांड पानी की टंकी पर 60 फीट ऊपर चढ़ गया। रेस्क्यू की तैयारी के बीच वह खुद उतरकर चला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया।

Ajmer bull viral video : राजस्थान के अजमेर में उस समय लोग हैरान रह गए जब एक सांड पानी की टंकी पर 60 फीट ऊपर चढ़ गया। उसे उतारने के लिए क्रेन मंगाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही वह खुद टंकी से उतरकर चला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
 
अजमेर के टांकावास गांव में शनिवार को शाम पांच बजे के लगभग एक सांड पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसी टंकी से पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है। ऐसे में सांड को टंकी पर देखकर गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की जानकारी प्रशासन को दी‌।
 
प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हुआ। पुलिस और पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। सिविल डिफेंस की टीम के सदस्य जैसे ही सीढ़ियों से सांड के पास जाने लगे तो सांड नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम भी सांड से कुछ दूरी पर जाकर वापस लौट आई।
 
अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेन मंगाने का फैसला किया गया। क्रेन मौके पर पहुंचने तक रात हो गई। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और अगली सुबह सांड को नीचे उतारने का फैसला किया गया। हालांकि, अगले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता। इससे पहले ही सांड खुद नीचे उतर गया और चला गया। 
