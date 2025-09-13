शनिवार, 13 सितम्बर 2025
Last Modified: शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (22:22 IST)

राजस्थान के दौसा में पोषाहार खाने से 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Rajasthan
दौसा के उपखण्ड के ग्राम पंचायत चूडियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को पोषाहार खाने व दूध पीने के बाद 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मीडिया खबरों के मुताबिक तबीयत बिगड़ने पर नांगल राजावतान अस्पताल में बच्चों को पहुंचाया गया।

सूचना मिलने पर अस्पताल में बच्चों के परिजनों सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। उपचार के लिए चिकित्सक व चिकित्साकर्मी जुट गए। अस्पताल में बच्चे अधिक होने से वार्ड में जगह कम होने से एक हॉल में बच्चों का उपचार किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।
IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबईएशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍याBritain crime News : इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित घर में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था।

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावाRaja Raghuvanshi murder case : मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने एक जमानत याचिका दायर की है। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है। सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोनम की याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को करना निर्धारित किया है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलांग जेल में हैं।

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार साबित किया कि वे राजा विक्रमादित्य को आदर्श क्यों मानते हैं। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने एक बार फिर सुनवाई की और फैसला ऑन द स्पॉट किया। उन्होंने एक युवक की गुहार पर वहीं खड़े-खड़े मामले के दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दोषी को तत्काल हवालात में बंद करें। इसके बाद उन्होंने युवक को गले से लगाकर मदद का आश्वासन दिया। दरअसल, यह मामला एक फोर-व्हीलर से जुड़ा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे कंपनी ने गलत गाड़ी बेची है। सीएम डॉ. यादव के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम डॉ. यादव के यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्मानाIncome Tax Returns Filing : आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने कहा, करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।

उत्तराखंड में CM धामी ने 146.19 करोड़ की योजनाओं को दी स्वीकृतिमुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 146.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य को 3.81 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।

ट्रंप ने नाटो देशों से कहा, चीन पर लगाओ 100 प्रतिशत टैरिफDonald Trump appeals to NATO countries: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि यदि नाटो के सभी सदस्य देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें और रूसी पेट्रोलियम खरीदने को लेकर चीन पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक ‘टैरिफ’ (शुल्क) लगा दें, तो रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा।

ग्रीन फायर वर्क्स शो से जगमगाएगा दीपोत्सव, 25, 26 लाख से अधिक दीपों से रौशन होगी अयोध्याAyodhya Deepotsav 2025: योगी सरकार दीपोत्सव-25 को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा 19 अक्टूबर को दीपोत्सव में ग्रीन फायर वर्क्स शो का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फायर वर्क्स के मानक पर आधारित होगा।

राष्ट्रहित और जनहित में लिया गया निर्णय है हमारी संस्कृति : सीएम योगीRML Institute of Medical Sciences: हमारे जीवन की तीन स्थितियां होती हैं, जिसमें पहली प्रवृत्ति, दूसरी विकृति और तीसरी संस्कृति होती है। इसमें स्थिति का यथारूप रहना प्रवृत्ति है। इंसान परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आपको तैयार करने में हिचकता है। वहीं अगर कोई संस्थान या इंसान लगातार गिरावट की ओर जाता है तो यह विकृति होती है।

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबईएशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
