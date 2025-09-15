LIVE: ‍ इंदौर में ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 3 की मौत, ट्रक आग लगी, लोगों का गुस्सा फूटा

Latest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में सोमवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुआ है। खबरों के मुताबिक इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए।





04:30 PM, 15th Sep SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी : बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। कहा- गड़बड़ी मिली तो SIR रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे, वही पूरे देश पर लागू होगा। इस मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है।

01:11 PM, 15th Sep बिहार में दरोगा और पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना में हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के साथ ही कई शिक्षक और शिक्षक नेता भी शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले।

12:28 PM, 15th Sep नेपाल के अंतरिम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया। कुलमन घीसिंग ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ओम प्रकाश आर्यल कानून एवं गृह मंत्रालय और रामेश्वर खनल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे।

11:51 AM, 15th Sep -आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) का उद्घाटन किया।

08:31 AM, 15th Sep #WATCH | Mumbai, Maharashtra: A monorail came to a halt in the Wadala area of Mumbai due to technical glitches.



MMRDA PRO says, "17 passengers have been evacuated after a technical glitch happened in the monorail at Wadala. Passengers were evacuated at 7:45 am." pic.twitter.com/nVF64OeuQk — ANI (@ANI) September 15, 2025 मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार को भारी बारिश के बीच मोनोरेल तकनीकी खराबी की वजह से अचानक बीच रास्ते में रुक गई। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना किया गया।

07:52 AM, 15th Sep -मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भरा पानी।