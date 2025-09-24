Bhilwara में नवजात से क्रूरता की सारी हद पार, खबर पढ़ कांप उठेगी आपकी रूह

मीडिया खबरों के मुताबिक पत्थरों के पास ही अपने मवेशी चराने आए चरवाहे को जब मासूम की हल्की आवाज सुनाई दी तो उसने तुंरत ग्रामीणों को सुचित किया। इससे समय रहते मासूम की जान को बचाया। हालांकि मासूम की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Edited by : Sudhir Sharma