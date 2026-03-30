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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 30 मार्च 2026 (14:10 IST)

मौसम अलर्ट: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फबारी

rain alert
Weather Update 30 march : देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश का अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह बरसाती मौसम जारी रहने की संभावना है। इस सप्ताह उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा के साथ गरज/बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही 30 मार्च से 1 अप्रैल, 2026 के दौरान उत्तर-पूर्व भारत में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। कश्मीर घाटी में 30 मार्च, 2026 को बारिश और हिमपात की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में इस सप्ताह छिटपुट वर्षा के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
 
मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 31 मार्च के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 30 मार्च को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ ही बिजली कड़क सकती है।
 
दिल्ली-एनसीआर में 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। शुरुआत में हल्की बारिश और तेज हवाओं से तापमान गिरेगा, फिर अप्रैल की शुरुआत में बढ़ेगा। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। सप्ताह के अंत में फिर बारिश की संभावना है।
 
बताया जा रहा है कि 31 मार्च से मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और 1 अप्रैल से आसमान साफ व स्थिर मौसम रहने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय में मार्च का अंत बारिश की कमी के साथ ही होगा।
edited by : Nrapendra Gupta
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