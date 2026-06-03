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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 3 जून 2026 (12:15 IST)

Weather Update : कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मिलेगी भीषण गर्मी से राहत, केरल कब पहुंचेगा मानसून?

weather is changing rapidly, rain alerts issued for several states
Weather Update News : देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज एक बार फिर बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी है। इससे भीषण गर्मी और लू की स्थिति में कुछ कमी आने की उम्मीद है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच लगभग 3 दिन की देरी के साथ मानसून 4 जून को केरल पहुंच सकता है।

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज एक बार फिर बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी है।
इससे भीषण गर्मी और लू की स्थिति में कुछ कमी आने की उम्मीद है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच लगभग 3 दिन की देरी के साथ मानसून 4 जून को केरल पहुंच सकता है।

दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में मौसम का रुख बदल सकता है। झारखंड के रांची, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू में आज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू,कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, सोलन, किन्नौर, शिमला और हमीरपुर में आज भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, बांकुड़ा, बीरभूम, अलीपुर द्वार, मालदा, दुर्गापुर, मुर्शिदाबाद और हुगली में आज भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। उत्‍तर प्रदेश के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, फिरोजाबाद, एटा, ज्योतिबाफुले नगर, महामाया नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और अल्मोड़ा में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा, शाजापुर, विदिशा, बालाघाट, मांडला, सिवनी, खांडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, खरगोन, छतरपुर और शिवपुरी में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।
हालांकि देश में मानसून के आगमन की खबर के साथ एक अन्य चिंता भी जुड़ी हुई है। इस बार अलनीनो के कारण पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 10 प्रतिशत तक कम बारिश हो सकती है।
Edited By : Chetan Gour
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