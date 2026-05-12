Weather Update News : उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रही मौसमी गतिविधियां मानसून के आगे बढ़ने का संकेत दे रही हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश और आंधी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी दी गई है।
उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रही मौसमी गतिविधियां मानसून के आगे बढ़ने का संकेत दे रही हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश और आंधी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है।
यहां बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट
वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी दी गई है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्वी भारत के राज्यों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।
झारखंड और ओडिशा में भी खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आज राजधानी में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी दी गई है। पश्चिम राजस्थान और कच्छ-सौराष्ट्र इलाके में गर्मी ज्यादा परेशान कर सकती है।
यहां लू की चेतावनी
दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। वहीं महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, किन्नौर और ऊना में बारिश-तूफान की प्रबल संभावना है।
कैसा हैै मध्य प्रदेश का मौसम?
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, भिंड, कटनी, इंदौर, बालाघाट, मंडला, सीधी और सिंगरौली में बारिश-आंधी की चेतावनी है। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग और बागेश्वर में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।
Edited By : Chetan Gour
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