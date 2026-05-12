तमिलनाडु की सियासत में बड़ा धमाका: विजय के फ्लोर टेस्ट से पहले AIADMK के दो फाड़, षणमुगम गुट ने थामा TVK का हाथ
षणमुगम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि AIADMK की स्थापना DMK के विरोध में हुई थी। 53 साल तक हमने डीएमके के खिलाफ राजनीति की। ऐसे में डीएमके के समर्थन से एआईएडीएमके की सरकार बनाने का प्रस्ताव ज्यादातर सदस्यों को मंजूर नहीं था। इसलिए इसका विरोध किया गया।
SP वेलुमणि विधानसभा में नेता, C विजयभास्कर पार्टी व्हिप
DMK के साथ गठबंधन से खत्म हो जाएगी AIADMK
षणमुगम ने कहा कि DMK के साथ गठबंधन से AIADMK खत्म हो जाएगी। हमने TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने विधायकों की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि AIADMK के ज़्यादातर विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि AIADMK चुनाव में अकेले उतरेगी। AIADMK बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। हम अभी बिना किसी गठबंधन के हैं।
गौरतलब है कि विजय सरकार 13 मई को विधानसभा में बहुमत हासिल करेगी। पार्टी को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें