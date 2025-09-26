शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Supreme Court issues new guidelines for pending cheque bounce cases
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (21:09 IST)

चेक बाउंस मामलों पर SC ने जताई चिंता, जारी किए नए दिशानिर्देश

Supreme Court issues new guidelines for pending cheque bounce cases
Cheque bounce case : प्रमुख शहरों की जिला अदालतों में बहुत अधिक संख्या में चेक बाउंस के मामलों के लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कम करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें स्वैच्छिक समझौता और आरोपियों की परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहाई शामिल है। खंडपीठ ने कहा कि यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेता है कि विभिन्न निर्णयों में इस अदालत द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद भारत के प्रमुख महानगरों के जिला न्यायालयों में एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस के लंबित मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक बनी हुई है।
 
न्यायमूर्ति मनमोहन और एनवी अंजारिया की पीठ ने चेक बाउंस मामलों की सुनवाई करते हुए, जहां मुंबई उच्च न्यायालय ने ज़िला अदालतों के समान निष्कर्ष को पलटते हुए आरोपियों को रिहा कर दिया था, परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के तहत अपराधों के शमन/समझौते से संबंधित 15 साल पुराने दिशा-निर्देशों में बदलाव किया।
खंडपीठ ने कहा कि यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेता है कि विभिन्न निर्णयों में इस अदालत द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद भारत के प्रमुख महानगरों के जिला न्यायालयों में एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस के लंबित मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक बनी हुई है।
 
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि एक सितंबर तक दिल्ली की जिला अदालतों में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित मामले 6,50,283 थे, मुंबई जिला अदालतों में 1,17,190 और कलकत्ता जिला अदालतों में 2,65,985 थे।
 
शीर्ष अदालत ने कहा, ये लंबित मामले न्यायिक प्रणाली पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों का लगभग 50 प्रतिशत है (दिल्ली में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले निचली अदालत में लंबित कुल मामलों का 49.45 प्रतिशत है)।
शीर्ष अदालत के मौजूदा दिशानिर्देशों में फेरबदल करते हुए खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के लंबित मामलों की भारी संख्या और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट के कारण ऐसा करना बहुत जरूरी है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत यदि आरोपी अपने साक्ष्य (अर्थात बचाव पक्ष के साक्ष्य) दर्ज होने से पहले चेक की राशि का भुगतान कर देता है, तो निचली अदालत अभियुक्त पर कोई जुर्माना या लागत लगाए बिना अपराध को शमन/निपटान करने की अनुमति दे सकती है।
 
उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि आरोपी अपनी गवाही दर्ज होने के बाद लेकिन निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले चेक राशि का भुगतान कर देता है, तो मजिस्ट्रेट विधिक सेवा प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को चेक राशि का अतिरिक्त पांच प्रतिशत भुगतान करने पर अपराध का शमन कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इसी प्रकार यदि चेक राशि का भुगतान सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण या अपील के लिए किया जाता है, तो ऐसी अदालत इस शर्त पर अपराध का शमन कर सकती है कि अभियुक्त चेक राशि का 7.5 प्रतिशत खर्च के रूप में अदा करे। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरान

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरानहमारे देश में यूट्‍यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर लोग खूब कमाई कर रह हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। लेकिन एक भिखारी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम सूर्या नाम के भिखारी ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। यहां उसने भीख मांगने का काम एक बिजनेस सेटअप की तरह शुरू कर दिया है।

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी है

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी हैअगर आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड है और आप इसे लेकर बेचिंतक है कि तो यह खबर आपके लिए है। काटने से नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड का नाखून लगने से इंस्पेक्टर की जान चली गई। अहमदाबाद में यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) के नाखून से आई मामूली खरोंच के चलते पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया की रेबीज (Rabies) से मौत हो गई।

Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जान

Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जानमहाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश से परेशान हैं। इस मानसून के मौसम में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में 86 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने इस क्षेत्र में लाखों एकड़ में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया और पिछले कुछ दिन में कई लोगों की जान इन घटनाओं में चली गई।

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसला

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसलाकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का एफसीआरए लाइसेंस “तत्काल प्रभाव” से रद्द कर दिया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय की यह कार्रवाई संगठन के खातों में पाई गई कई कथित विसंगतियों पर आधारित थी, जिसमें स्वीडन से धन अंतरण भी शामिल था, जिसे मंत्रालय ने “राष्ट्रीय हित” के विरुद्ध पाया।

WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाज

WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाजमैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए-नए फीचर्स लाता है। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस को बेहतर बने। अब फेस्टिवल सीजन में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। WhatsApp ने अब ऐसा अपडेट जारी किया है। इससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

और भी वीडियो देखें

लड़ाकू विमान मिग-21 की हुई विदाई, आखिरी बार भरी उड़ान, रक्षामंत्री राजनाथ ने बताया 'राष्ट्रीय गौरव'

लड़ाकू विमान मिग-21 की हुई विदाई, आखिरी बार भरी उड़ान, रक्षामंत्री राजनाथ ने बताया 'राष्ट्रीय गौरव'Fighter jet MiG-21 News : छह दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे प्रसिद्ध लड़ाकू विमान मिकोयान-गुरेविच मिग-21 ने शुक्रवार को अंतिम बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी और इसकी विदाई इतिहास और स्मृतियों में दर्ज हो गई। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 को एक शक्तिशाली विमान और राष्ट्रीय गौरव बताते हुए कहा कि इस विमान के प्रति गहरा लगाव है, जिसने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है।

आई लव मोहम्मद विवाद, बरेली में जुमे की नमाज के बाद लोगों की पुलिस से झड़प

आई लव मोहम्मद विवाद, बरेली में जुमे की नमाज के बाद लोगों की पुलिस से झड़पI Love Mohammad controversy: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर एकत्र स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि स्थानीय धर्मगुरु और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर कई प्रदर्शनकारी ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के समर्थन में मस्जिद के बाहर एकत्र हुए थे।

भोपाल में मस्जिद के बाहर नजर आए I Love Mohammad के पोस्टर, जुमे की नमाज के बाद गाड़ियों पर चिपकाएं

भोपाल में मस्जिद के बाहर नजर आए I Love Mohammad के पोस्टर, जुमे की नमाज के बाद गाड़ियों पर चिपकाएंउत्तर प्रदेश से शुरु हुआ आई लव मोहम्मद की पोस्टर सिसायसतकी अब मध्यप्रदेश में एंट्री हो गई है। भोपाल में शुक्रवार को जुमे की नजाम के बाद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद के बाहर नमाज़ अदा करके लौटे लोगों ने अपनी गाडियों पर पर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाए नजर आए। इसी तरह के पोस्टर्स शहर के अन्य इलाकों में भी देख गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद मस्जिद से बाहर निकली गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद स्लोगन लिखे स्टीकर चिपके नजर आए। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले लोगों ने अपनी गाड़ियों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए नजर आए। हलांकि गाड़ियों पर निकले लोग शांति पूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया।

चांदी नए शिखर पर, तोड़े सभी रिकॉर्ड, सोना भी चमका, जानिए क्‍या रहे भाव...

चांदी नए शिखर पर, तोड़े सभी रिकॉर्ड, सोना भी चमका, जानिए क्‍या रहे भाव...Gold and Silver Price News : त्योहारों के दौरान स्टॉकिस्टों की भारी मांग के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 1,900 रुपए बढ़कर 1,41,900 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं, जबकि सोने में 330 रुपए की तेजी आई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 400 रुपए बढ़कर 1,17,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जो पिछले सत्र में 1,16,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

अचार-मसाले ने बदल दी मेरठ की मधु अग्रवाल की तक़दीर

अचार-मसाले ने बदल दी मेरठ की मधु अग्रवाल की तक़दीरजहां एक ओर महिलाएं पारंपरिक ज़िम्मेदारियों में उलझी रह जाती हैं, वहीं मेरठ की मधु अग्रवाल ने रसोई से निकलकर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो न सिर्फ़ उनके लिए, बल्कि हज़ारों महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों, अचार और मुरब्बे की खुशबू अब देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी फैल चुकी है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com