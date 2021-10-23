Live Update : अमित शाह का 3 दिवसीय कश्मीर दौरा आज से

नई दिल्ली। अमित शाह का कश्मीर दौरा, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम समेत इन खबरों पर शनिवार को सबकी नजर रहेगी। पल पल की जानकारी...
08:55AM, 23rd Oct
-दोपहर 2 बजे 3 दिवसीय दौरे पर कश्मीर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह
-अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अमित शाह का पहला कश्मीर दौरा
-कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच शाह के दौरे को अहम माना जा रहा है।
-अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
Union Home Minister Amit Shah will arrive in J&K on Oct 23 for a three-day visit.— ANI (@ANI) October 23, 2021
He will chair Security Review Meeting in Srinagar. He will also hold interaction with members of J&K’s Youth Clubs & inaugurate the first international flight between Srinagar & Sharjah in the UAE pic.twitter.com/8QrVBfyerB
08:53AM, 23rd Oct
-फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
-दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 107.24 रुपए प्रति लीटर हो गए जबकि डीजल की कीमत भी 95.97 प्रति लीटर हो गई।
-मुंबई में पेट्रोल 113.12 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 104 रुपए प्रति लीटर
-चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल क्रमश: 104.22 और 107.78 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर 100.25 और 99.08 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई।
Price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 107.24 per litre & Rs 95.97 per litre respectively today.— ANI (@ANI) October 23, 2021
Petrol & diesel prices per litre-Rs 113.12 & Rs 104.00 in #Mumbai, Rs 107.78 & Rs 99.08 in #Kolkata; Rs 104.22 & Rs 100.25 in Chennai respectively
(File pic) pic.twitter.com/jkbXIH1Nh5