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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली/काठमांडू , मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (13:40 IST)

नेपाल जाने वाले सावधान! बालेन्द्र शाह सरकार ने बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती; बिना बिल सामान ले जाना पड़ेगा भारी

nepal balendra shah
भारत और नेपाल के बीच का खुला बॉर्डर अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के सीमावर्ती जिलों में रहते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि नेपाल जाने वाले रास्तों पर हलचल बढ़ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (Balen Shah) की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सीमावर्ती व्यापारियों और आम जनता के बीच 'पैनिक' पैदा कर दिया है।
 

क्या है नया विवाद? टैक्स का पूरा सच

सोशल मीडिया और बॉर्डर इलाकों में चर्चा है कि नेपाल ने भारतीय सामान पर नया टैक्स लगा दिया है। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग और तकनीकी है।
 
फैक्ट यह है: नेपाल के कस्टम कानून में 100 रुपए (NPR) से ऊपर के सामान पर ड्यूटी का नियम पहले से था, लेकिन इसे कभी कड़ाई से लागू नहीं किया गया। अब, अप्रैल 2026 से बालेन्द्र शाह सरकार ने आदेश दिया है कि सीमा पर एक-एक झोले की जांच होगी और 100 रुपए से ऊपर की किसी भी वस्तु पर विधिवत सीमा शुल्क (Custom Duty) वसूला जाएगा।
 

बालेन्द्र शाह सरकार के बड़े फैसले:

Zero Tolerance on Smuggling: अवैध व्यापार को रोकने के लिए 'आर्म्ड पुलिस फोर्स' (APF) को तैनात किया गया है।
Strict Documentation: अब छोटे से छोटे सामान के लिए भी पक्का बिल (Invoice) अनिवार्य किया जा रहा है।
डिजिटल निगरानी: सीमा चौकियों पर स्कैनिंग और डेटा एंट्री को अनिवार्य बना दिया गया है।
 

भारतीय व्यापारियों और स्थानीय लोगों पर असर

नेपाल सरकार के इस रुख से सीमा पर स्थित रक्सौल, सोनौली, और रुपईडीहा जैसे मार्केट में सन्नाटा पसरने लगा है।
 
छोटे रिटेलर्स को झटका: नेपाल के लोग अक्सर राशन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारतीय बाजारों में आते थे। अब 100 रुपए की लिमिट की वजह से उनकी खरीदारी सीमित हो गई है।
 
Local Economy पर दबाव: नेपाल की इस सख्ती का उद्देश्य अपने घरेलू राजस्व (Revenue) को बढ़ाना है, लेकिन इससे भारतीय सीमावर्ती बाजारों की सेल पर 30-40% की गिरावट देखी जा रही है।
 
Supply Chain में देरी: हर वाहन और सामान की गहन जांच की वजह से मालवाहक ट्रकों को बॉर्डर पार करने में कई घंटों का अतिरिक्त समय लग रहा है।
 
Expert Insight: "बालेन्द्र शाह की सरकार का यह कदम नेपाल की अर्थव्यवस्था को 'Self-Sustain' बनाने की कोशिश है। हालांकि, भारत के साथ 'Open Border' की जो परंपरा रही है, यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे हाल के वर्षों का सबसे कड़ा 'Trade Enforcement' कहा जा सकता है।"
 

निगरानी बढ़ाने के पीछे का मास्टरप्लान

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह अपनी 'Strict Administration' शैली के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि यह सख्ती केवल टैक्स वसूली के लिए नहीं है, बल्कि:
  • नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) को सुरक्षित रखने के लिए।
  • स्थानीय नेपाली व्यापारियों को भारतीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए।
  • बॉर्डर के जरिए होने वाले 'अनौपचारिक व्यापार' (Informal Trade) को खत्म करने के लिए।
 

काम की बात : 

अगर आप नेपाल की यात्रा कर रहे हैं, तो 100 रुपए से ऊपर के किसी भी भारतीय सामान के लिए 'Custom Receipt' मांगना न भूलें। बालेन्द्र शाह सरकार ने चेकिंग के लिए विशेष उड़न दस्ते (Flying Squads) तैनात किए हैं, जो बॉर्डर पार करने के बाद भी सामान की तलाशी ले सकते हैं। बिना बिल के सामान पाए जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
 

एक नए दौर का व्यापार?

नेपाल की वर्तमान सरकार के ये ताबड़तोड़ फैसले संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत-नेपाल व्यापार पूरी तरह डिजिटल और डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित होगा। व्यापारियों को अब 'कैजुअल बिजनेस' छोड़कर प्रॉपर बिलिंग और लीगल चैनल की ओर बढ़ना होगा। बालेन्द्र शाह का यह 'Action Mode' नेपाल की आर्थिक दिशा बदल सकता है, लेकिन इसकी कीमत बॉर्डर पर बसे छोटे व्यापारियों को चुकानी पड़ रही है।
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