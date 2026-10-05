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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 5 October 2026 (18:33 IST)

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, सड़क पर शव की तरह लेटकर जताया विरोध, VIDEO हुआ वायरल

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (18:36 IST)
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कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राइसीना रोड से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने सड़क पर शव की तरह लेटकर सांकेतिक विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे “लोकतंत्र की मौत” का प्रतीक बताया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार और BJP सरकार के खिलाफ नारेबाजी

 
प्रदर्शन में शामिल NSUI कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे। इन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार को लेकर विरोध संदेश लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई।
 
NSUI की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा गया कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने से जुड़े मामलों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
 
जंतर-मंतर जाने से पहले लगाए गए बैरिकेड
 
NSUI के मार्च को देखते हुए प्रशासन ने रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। केरल हाउस के पास कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया था।
 
सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
 

मतदाता सूची को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद

 
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा पिछले कुछ समय से राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल चुनाव आयोग से मतदाता सूची में बदलाव को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं और नियमों के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया संचालित करता है। NSUI के इस प्रदर्शन के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत हैं। 
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