CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, सड़क पर शव की तरह लेटकर जताया विरोध, VIDEO हुआ वायरल

कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राइसीना रोड से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने सड़क पर शव की तरह लेटकर सांकेतिक विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे “लोकतंत्र की मौत” का प्रतीक बताया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

वोट चोर कहाँ मिलेंगे, BJP के दफ़्तर में… https://t.co/4iIeqGjsPB — NSUI (@nsui) October 5, 2026 ज्ञानेश कुमार और BJP सरकार के खिलाफ नारेबाजी

प्रदर्शन में शामिल NSUI कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे। इन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार को लेकर विरोध संदेश लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई।

NSUI की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा गया कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने से जुड़े मामलों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जंतर-मंतर जाने से पहले लगाए गए बैरिकेड NSUI के मार्च को देखते हुए प्रशासन ने रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। केरल हाउस के पास कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया था।

सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।