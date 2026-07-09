दान की गणना पर चंपत राय ने उठाए सवाल! आखिर किस पर साधा निशाना

Champat Rai viral letter: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद मंदिर में दान व चढ़ावे की चोरी को लेकर नित नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान व चढ़ावे की चोरी के मामले में सबसे बड़ी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय के एक कथित पत्र से सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

​चंपत राय का तीखा सवाल

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​प्रक्रिया पर उठाया सवाल : चंपत राय ने पत्र में लिखा है कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए, उन सभी पर केवल मेरे और दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। फिर गणना को लेकर बने इस दिशा-निर्देश पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? अगर मैं अयोध्या में नहीं था, तो मेरा इंतजार किया जाना चाहिए था।

क्या कहती है एसआईटी रिपोर्ट?

कड़े नियमों को क्यों किया गया कमजोर?

​एसआईटी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि दान की सुरक्षा से जुड़े नियमों को जानबूझकर बदला गया। फरवरी 2024 में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए एमओयू में स्पष्ट था कि चढ़ावे की रकम की गणना और उसे बैंक ले जाने के दौरान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का दायित्व था कि वे एसआईएस के सुरक्षाकर्मियों के जरिए गणना कर्मियों के आने-जाने पर सघन तलाशी सुनिश्चित करवाएं। लेकिन, 6 फरवरी 2025 में ट्रस्ट और बैंक ने मिलकर तलाशी से जुड़े कड़े निर्देशों को शिथिल कर दिया।

​नियमित की जगह 'अचानक' तलाशी : पहले यह सहमति बनी थी कि गणना कक्ष में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षाकर्मियों द्वारा गहन जांच की जाएगी। लेकिन बाद में इस नियम को बदलकर नियमित तलाशी की जगह 'अचानक (रैंडम) तलाशी' का प्रावधान जोड़ दिया गया, जिससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala