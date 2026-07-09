सम्बंधित जानकारी
- राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या घटी, अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर
- अमेरिकी हमलों से दहले ईरान के 8 शहर, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पास धमाके
- Top News 9 July: ईरान में फिर अमेरिकी हमला, 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी
- West Asia Crisis : अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 'पराक्रम' वाले बयान पर घमासान, युवाओं को लेकर क्या कह गईं UP गवर्नर?
भारी बारिश से दिल्ली की पानी-पानी, रोहिणी में इमारत गिरने से 4 की मौत
Latest News Today Live Updates in Hindi : रात भर हुई बारिश से दिल्ली NCR में कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया। रोहिणी में इमारत गिरने से 4 की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पल पल भी जानकारी...
09:39 AM, 9th Jul
रात भर हुई बारिश से दिल्ली NCR में कई स्थानों पर सड़कों पर भरा पानी। सड़कों पर जाम लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया है। जल बोर्ड, PWD और नगर निगम की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर तैनात हैं। दिल्ली सरकार जलभराव की समस्या से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है।
09:20 AM, 9th Jul
रोहिणी के सेक्टर 26 में कल हुई बिल्डिंग गिरने की घटना में चार लोगों की मौत हो गई। यह घटना G4/151-152 पर बनी एक नई बिल्डिंग से जुड़ी है। NDRF, DFS, TPDDL और दूसरी सिविक एजेंसियों ने बचाव अभियान चलाया। राहत और बचाव कार्य जारी।
08:55 AM, 9th Jul
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलबर्न में गवर्नमेंट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
-पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज से मुलाकात की।
-पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज से मुलाकात की।
-उन्होंने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि ईसीटीए समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है।
Glad to meet in Melbourne, Prime Minister Albanese.@AlboMP pic.twitter.com/AIutwo2F5b— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
08:34 AM, 9th Jul
-राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीजफायर खत्म करने के एलान के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान के 8 शहरों में बड़ा हमला किया।
-ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ईरानी सेना खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय के पास जोरदार धमाका हुआ। बहरीन, कतर और कुवैत में बजे सायरन।
-ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई आज मसहद में सुपुर्द ए खाक होंगे।
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए 440 करोड़, क्या होगा TMC पर इसका असर
ED Freeze TMC Bank Accounts: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए TMC के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
Meta के नए AI Smart Glasses पर बड़ा खुलासा, हर आवाज और हर दृश्य को समझेंगे, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल
सोशल मीडिया कंपनी Meta अपने अगली पीढ़ी के AI स्मार्ट ग्लास पर काम कर रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्मार्ट ग्लास सिर्फ फोटो या वीडियो लेने तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि आसपास की आवाज और दृश्यों को लगातार समझकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यूजर को व्यक्तिगत (Personalised) जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, इस नई तकनीक को लेकर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमत
यामाहा मोटर इंडिया (Yamaha Motor India) ने भारतीय बाजार में अपना नया Aerox Electric इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का भारत में दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.82 लाख रुपए रखी गई है। यह कीमत इसके पेट्रोल वर्जन की तुलना में लगभग दोगुनी है और EC-06 मॉडल से करीब 1.09 लाख रुपये अधिक है। इसके साथ ही Aerox Electric भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यामाहा का सबसे महंगा टू-व्हीलर बन गया है।
EPFO से जुड़ी खुशखबरी, 34 करोड़ खातों में जल्द आएगा ब्याज, New Unified Portal पर मिलेगी बैलेंस, क्लेम स्टेटस और सभी सेवाएं
केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों को लिखा पत्र, E20 पेट्रोल पर मांगा जवाब
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या घटी, अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर
Ram Mandir Theft Impact: विश्व में हिंदू आस्था का सर्वोच्च प्रतीक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, जिसे 550 वर्षों के लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद प्राप्त किया गया, आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम का सामना कर रहा है। श्रीराम लला की मंदिर व्यवस्था को देखने वाले कुछ लोगों ने ही कथित तौर पर आस्था के चढ़ावे पर कुदृष्टि डालकर उसे लूट लिया।
पश्चिम बंगाल: पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त की मौत से उठे सवाल
अमेरिकी हमलों से दहले ईरान के 8 शहर, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पास धमाके
US Iran War : राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीजफायर खत्म करने के एलान के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान के 8 शहरों में बड़ा हमला किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की उस क्षमता को कमजोर करने के लिए की जा रही है, जिससे वह होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर सके।
Top News 9 July: ईरान में फिर अमेरिकी हमला, 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी
West Asia Crisis : अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत ने पश्चिम एशिया में एक बार फिर बढ़ते सैन्य तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत सरकार ने अमेरिका और ईरान से संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत के जरिए विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है। साथ ही ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बिना किसी बाधा के जारी रखने पर भी जोर दिया है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।