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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: अयोध्या , Tuesday, 7 July 2026 (08:45 IST)

SIT जांच में बड़ा खुलासा, 40 दिनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी, गिनती कक्ष में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

SIT report on ram mandir donation scam
Written By: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (08:45 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (08:56 IST)
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राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा 70 बार नकदी छिपाने के मामले पाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली में भी गंभीर खामियों की ओर इशारा किया गया है।
 
SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध CCTV फुटेज में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और खुले रुपये अपने कपड़ों, जेबों, जूतों व अन्य स्थानों पर छिपाते हुए देखा गया। जांच रिपोर्ट में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों का उल्लेख किया गया है।
 

6  कर्मचारियों की संलिप्तता

SIT ने चढ़ावा चोरी मामले में 6 कर्मचारियों की संलिप्तता पाई है। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय और रामशंकर मिश्र के नाम शामिल हैं।
 

निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं

रिपोर्ट के अनुसार गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं ली गई, कर्मचारियों के निजी सामान पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था, 
 

विस्तृत जांच की आवश्यकता

कई हंडियों की नकदी मिलाकर गिनी जाती थी और मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड एवं सत्यापन में भी गंभीर कमियां पाई गईं। संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकद जमा और वित्तीय लेन-देन मिले हैं। इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई गई है।
 
एसआईटी ने 15 जून से अपनी प्रारंभक जांच शुरू की थी और एक सप्ताह बाद शासन को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। इसे राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के अनुसार, इसे ट्रस्ट की बैठक में रखा गया। हालांकि जांच जारी होने से इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। ट्रस्ट ने मामले में चंपत राय और डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। 
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नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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