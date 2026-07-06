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चढ़ावा चोरी पर महंत नृत्य गोपालदास ने लिखा पत्र, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं श्री मणिरामदास छावनी के महंत नृत्य गोपालदास ने राम मंदिर में कथित दान-चोरी की घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ALSO READ: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?
सीएम योगी पर पूरा भरोसा
महंत नृत्य गोपालदास ने पत्र में कहा कि मंदिर में हुई कथित दान-चोरी से वे अत्यंत आहत हैं। इस तरह के कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वे इस मामले में दोषियों को बख्शेंगे नहीं। उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
राम के नाम पर राजनीति ना हो
बैठक से पहले जारी इस पत्र के अंत में महंत ने कहा है कि यह मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भगवान श्रीराम के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ALSO READ: अयोध्या चढ़ावा विवाद को लेकर सोमवार को होगी ट्रस्ट की बैठक, ट्रस्टी चंपत राय समेत कई अहम मुद्दों पर होगा फैसला
आज महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है। बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला हो सकता है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेज, नई प्रशासनिक व्यवस्था और सीईओ की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की संभावना है।
गौरतलब है कि चंदा चोरी मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। विवाद सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले- चाहूं तो सबको खत्म कर दूं.. ईरान ने भी किया तीखा पलटवार
US President Donald Trump's threat to Iran : ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हम चाहें तो एक बार में ही सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि यदि सभी को मार देंगे तो फिर वार्ता के लिए कौन बचेगा? ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी तीखा पलटवार किया है। ईरान ने कहा है कि न उनकी कोई सभ्यता है और न सम्मान है।
अमित शाह के दौरे से पहले कोलकाता में बवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का चबूतरा तोड़ा, मामले पर क्या बोली भाजपा?
Union Home Minister Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ममता बनर्जी ने संभाली TMC की कमान, बागी नेताओं को दी चुनौती, बोलीं- मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा...
Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान संभाल ली है। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने बागियों और भाजपा पर तीखा हमला बोला और चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी कार्यालय तक को लेकर कई बड़े आरोप लगाए। टीएमसी के 80 में से ज्यादातर विधायकों के ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग गुट बनाने और लोकसभा सांसदों के भी अलग गुट के बावजूद ममता बनर्जी अडिग हैं। ममता का कहना है कि मुझे रोकने के लिए उनको मुझे मारना पड़ेगा।
उन्हें पता है बॉस कौन है, नेतन्याहू पर ट्रंप का बड़ा बयान, व्हाइट हाउस में जल्द हो सकती है मुलाकात
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बैठक अगले सप्ताह या उसके तुरंत बाद हो सकती है। यदि यह मुलाकात होती है तो फरवरी में हुई पिछली बैठक के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बातचीत होगी।
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले PM मोदी को मिली धमकी, आरोपी के IP एड्रेस की हुई पहचान, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां
Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के उनके आगामी दौरे से पहले धमकी दी गई है। नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को मेलबर्न में होने वाले कार्यक्रम में परेशान करने वाली टिप्पणी की बात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही गई है। इसके बारे में जानकारी होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक, पुलिस टीम ने उस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं।
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स्मार्ट मीटर पर बड़ा फैसला: अब बिना ग्राहक की मंजूरी भी बदले जाएंगे बिजली मीटर, जानिए GERC लोकपाल ने क्या कहा
गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (GERC) के बिजली लोकपाल ने स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, अब बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए ग्राहकों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने या पुराने मीटर बदलने के लिए ग्राहकों की पूर्व सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। बिजली लोकपाल के इस स्पष्ट रुख के बाद स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य भर में चल रही गलतफहमियों और विवादों पर विराम लग गया है। इस फैसले को उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
झारखंड सरकार ने जारी किया टेक्सटाइल और फुटवियर नीति-2026 का ड्राफ्ट, जनता से मांगे सुझाव
जेडी वेंस को नेतन्याहू का करारा जवाब- मेरे पास भारत जैसा मजबूत दोस्त
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।