लखनऊ रोड शो में नितिन नबीन की गाड़ी के आगे नाचे 'हनुमान', सोशल मीडिया पर गुस्सा, भड़के केजरीवाल, कहा- हिंदू धर्म पर कलंक हैं ये लोग

Nitin Naveen Road Show: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान हुए एक रोड शो ने देश में एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है। लखनऊ में रोड शो के दौरान नितिन नबीन के वाहन के आगे भगवान हनुमान के स्वरूप में एक शख्स को भाजपा का झंडा लेकर नाचते हुए देखा गया, जिसका वीडियो वायरल होने के सोशल मीडिया पर लोगों भाजपा की जमकर खबर ली है। साथ ही आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए भाजपा से पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान लखनऊ की सड़कों पर जो नजारा दिखा, उसने अब एक बड़े सियासी घमासान का रूप ले लिया है। दरअसल, नितिन नबीन लखनऊ में एक भव्य रोड शो में शामिल हुए थे। वह एक खुले वाहन पर सवार होकर जनता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे।

इसी दौरान, उनके वाहन के ठीक आगे भगवान हनुमान का रूप धारण किए एक शख्स हाथ में भाजपा का झंडा लिए ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दृश्य का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिजन्स और विपक्षी नेताओं ने इसे आराध्य देव का राजनीतिकरण और मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे किसी अन्य प्रसंग पर कहते हुए दे रहे हैं कि ऐसा कौन बड़ा पदाधिकारी है, जिसके स्वागत में राधा-कृष्ण के भेष में नाचते हुए दिखाते हो, आपकी दुर्गति हो जाएगी।

क्या शर्म आती है आपको?

इस विवाद में सबसे बड़ा राजनीतिक हमला दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर दो तस्वीरें साझा करते हुए भाजपा और नितिन नबीन पर चौतरफा निशाना साधा।

केजरीवाल ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा- दोनों तस्वीरें हिंदू आस्था के प्रति दो विचारधाराओं की प्रतीक हैं। हमारी विचारधारा हम भगवान राम और हनुमान जी के भक्त हैं और उनमें हमारी श्रद्धा और आस्था है। हम उन्हें पूजते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं।

जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी नहीं किया। जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं।



ये वीडियो देखिए। ये क्या कर रहे हैं आप। शर्म आती… pic.twitter.com/OKymiW1YND — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2026 इनकी विचारधारा – ये लोग हनुमानजी और रामचंद्रजी को भगवान ही नहीं मानते। इनके लिए राम और हनुमान सत्ता और पैसा पाने का जरिया हैं। इन्हें भगवान का अपमान करने में कोई संकोच नहीं होता। इसके तुरंत बाद अपनी दूसरी पोस्ट में केजरीवाल ने और अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा- जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी नहीं किया, जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं। शर्म आती है आपको? माफी मांगिए पूरे हिंदू समाज से।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस केजरीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ जहां आम लोग और विपक्षी समर्थक इसे भाजपा के अहंकार का प्रतीक बता रहे हैं और भगवान के स्वरूप को किसी नेता के आगे नचाने तथा हाथ में दलीय झंडा थमाने की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, भाजपा समर्थकों का तर्क है कि यह कार्यकर्ताओं का अति-उत्साह और एक सांस्कृतिक प्रदर्शन था, जिसे विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है।



