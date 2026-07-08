Top News 8 July: ईरान पर अमेरिका का डबल अटैक, चंपत राय का बड़ा खुलासा

Top News 8 July : अमेरिका के ईरान पर हमले से पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की। लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा विश्व कप के अंतिम 8 में पहुंचे।

अमेरिका का ईरान पर डबल अटैक

चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी

चंपत राय से मिले गोविंद देव गिरी

राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मुलाकात की। चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट से चंपत राय के इस्तीफे के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात है।

लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी गैंग पर बड़ी कार्रवाई

अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत भारतीय अपराधियों के तीन गिरोहों के खिलाफ अभियान में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिश्नोई-बराड़ गिरोह पर खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।



अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड अंतिम 8 में

मिस्र को 3-2 से हराकर अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। 0-2 से पिछड़ने के बाद मैसी की टीम ने दमदार वापसी की। स्विट्जरलैंड ने भी कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया।