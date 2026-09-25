CEC ज्ञानेश के इस्तीफे पर अड़ी CJP, 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

CJP Abhijit Dipke: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सीईसी को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब देशव्यापी आंदोलन की तारीख का ऐलान कर दिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया है कि यदि सीईसी इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से मुंबई से राष्ट्रीय स्तर का विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जो आगे चलकर दिल्ली में अनिश्चितकालीन 'जंतर-मंतर 2.0' का रूप लेगा।

सीजेपी का बड़ा ऐलान

इसके बाद, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट करते हुए दीपके ने आंदोलन की तारीख और स्थान की आधिकारिक घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा कि अगर ज्ञानेश कुमार शनिवार तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) 2 अक्टूबर को मुंबई से अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा और इसे भारत भर के शहरों तक ले जाएगा। पोस्ट में आगे लिखा- आइए, इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें।

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'जंतर-मंतर 2.0' की चेतावनी

दीपके ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि 48 घंटे की समय सीमा के भीतर सीईसी का इस्तीफा नहीं आता है, तो पार्टी राज्यों के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन करते हुए अंततः देश की राजधानी दिल्ली का रुख करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि राजधानी में होने वाला यह प्रदर्शन 'जंतर-मंतर 2.0' का रूप लेगा, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।

राहुल गांधी ने भी मांगा इस्तीफा

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश को इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए।