दिल्ली में ब्रिक्स महाकुंभ: जानिए 2 दिवसीय समिट का पल-पल का शेड्यूल

ब्रिक्स समिट में आज क्या होगा?

दोपहर करीब 12.30 बजे: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सात वर्षों के बाद दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। ब्रिक्स के अलावा भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक की भी योजना।

दोपहर 2:35 बजे: ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन बंद कमरे में शुरू होगा। इसमें समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा होगी।

शाम 4:25 बजे : ब्रिक्स नेताओं का भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का दौरा।

शाम 5:05 बजे : नेताओं का सामूहिक फोटो सत्र और संयुक्त पौधरोपण।

रविवार, 13 सितंबर को क्या होगा खास?

सुबह 9:55 बजे: ब्रिक्स के सदस्य देशों, सहयोगी देशों (Partner Countries) और विशेष रूप से आमंत्रित मेहमानों के नेताओं का आगमन।

सुबह 10:35 बजे: आधिकारिक सामूहिक फोटो सत्र।

सुबह 10:50 बजे: शिखर सम्मेलन का मुख्य खुला सत्र (Open Session)। इस सत्र का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता: समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य को आकार देना' रखा गया है।

समापन: ब्रिक्स के इस 18वें सत्र के अंत में 'नई दिल्ली घोषणापत्र' (New Delhi Declaration) जारी किया जाएगा, जिसके साथ ही शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन होगा।