BRICS में पुतिन, जिनपिंग और पेजेशकियन संग पीएम मोदी का बड़ा दांव, ट्रम्प के लिए क्या हैं इसके मायने?

BRICS Summit 2026: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कूटनीति के केंद्र को भारत की ओर मोड़ दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का दिल्ली पहुंचना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बहुपक्षीय मंच की मेजबानी करना एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम है। वैश्विक तनाव, प्रतिबंधों और पश्चिमी दबाव के बीच भारत द्वारा इस वैश्विक महाजुटान की अगुवाई को पीएम मोदी के मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है।

शी जिनपिंग की 7 साल बाद भारत यात्रा

सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में बढ़ावा देने और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने के प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा हो रही है।

डोनाल्ड ट्रम्प पर क्या होगा असर?

ALSO READ: फैलते BRICS की एकजुटता की परीक्षा ऐसा माना जा रहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी सरकार की प्राथमिकताओं के लिहाज से दिल्ली का यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है।

'डॉलर' के वर्चस्व को चुनौती : ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और व्यापक टैरिफ लागू करने के फैसलों के जवाब में ब्रिक्स देश अपनी मुद्राओं और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं। यदि ब्रिक्स देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं, तो इससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक साख और ट्रम्प के आर्थिक प्रभाव को सीधा झटका लगेगा।

अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां : ट्रम्प प्रशासन द्वारा रूस और ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए भारत, चीन और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश उनके साथ खुले तौर पर आर्थिक और ऊर्जा सौदे कर रहे हैं। यह अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को बेअसर करता है।

चीन और रूस को अलग-थलग करने की रणनीति नाकाम : पश्चिमी देश और ट्रम्प प्रशासन लंबे समय से वैश्विक स्तर पर पुतिन और शी जिनपिंग को अलग-थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, अमेरिका के बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार 'भारत' की धरती से इन नेताओं की हुंकार यह दिखाती है कि वॉशिंगटन की उन्हें अकेला थका देने की नीति सफल नहीं हो पा रही है।

ट्रम्प की टैरिफ नीति पर दबाव : ट्रम्प द्वारा वैश्विक व्यापार में लगाए जा रहे टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स के मंच से एक जुटता की आवाज उठ रही है। भारत जैसा महत्वपूर्ण देश भी इस आर्थिक ध्रुवीकरण में ब्रिक्स के बहुपक्षीय व्यापार मॉडल को समर्थन दे रहा है, जो ट्रम्प के एकतरफा व्यापारिक दबावों का मुकाबला करने के लिए काफी है।

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर तक होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। इसका मुख्य विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” (लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण) है। दरअसल, भारत की सरजमीं पर ब्रिक्स का आयोजन यह स्पष्ट संदेश देता है कि वैश्विक व्यवस्था अब केवल पश्चिमी या अमेरिकी निर्देशों से तय नहीं होगी, बल्कि नई दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग और तेहरान का यह नया शक्ति-संतुलन ट्रम्प की विदेश नीति के लिए एक बड़ी पहेली बनने जा रहा है।